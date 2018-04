Stephen Lam/Reuters Apple é uma das principais fabricantes de tecnologia do mundo

A Apple quer lançar o seu próprio serviço de notícias premium. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a fabricante do iPhone deve lançar um novo aplicativo da Apple News no próximo ano que funcionará por meio de assinatura e dividirá parte da receita com os editores.

A novidade foi apresentada um mês depois que a Apple comprou a Texture, um aplicativo que oferecia mais de 200 revistas por US$ 10 ao mês que deixou de existir depois da aquisição. A expectativa é que a Apple use tanto a plataforma quanto a equipe da Texture em uma reformulação do seu Apple News.

Com o novo aplicativo, a Apple quer dividir o valor arrecadado no serviço de assinatura com as empresas que tiverem suas publicações disponíveis na plataforma. O modelo deve ser parecido com o do Apple Music, o serviço de streaming de música da empresa que cobra US$ 9,99 por mês aos usuários.

Tanto o aplicativo de música como o de notícias compõe os serviços da Apple que o presidente da empresa, Tim Cook, classificou como “categorias de crescimento exponencial”. A área que ainda conta com as receitas do iCloud e da App Store registrou US$ 30 bilhões em vendas no ano passado.