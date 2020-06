Depois de semanas de atenção ao redor do nome do filho de Elon Musk e da cantora Grimes, nascido em 4 de maio, agora é oficial: o pequeno foi registrado como X AE-XII Musk.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 16, pelo site americano TMZ, que obteve a certidão de nascimento do filho de Musk, comprovando que a criança permaneceu com o nome diferenciado escolhido pelos pais. Desde o nascimento, o pequeno Musk viu seu nome de robô mudar duas vezes e render memes na internet.

Elon Musk and Grimes Named Baby X AE A-XII On Birth Certificate https://t.co/XvqUi0itqF

A primeira versão, apresentada no Twitter e explicada por Grimes, era X Æ A-12, mas continha símbolos e números que não podiam ser registrados na certidão, segundo a lei vigente no estado da Califórnia. O nome, então, foi modificado para X Æ A-XII, e depois para X AE-XII — a "versão final" que foi para o registro. Na prática, segundo o TMZ, nada muda. O primeiro nome da criança fica sendo X, o nome do meio, AE-XII, com pronúncia "ash a-twelve", e o sobrenome Musk.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️ metal rat)