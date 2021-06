Jason Lee/Reuters Para facilitar a sua vida, é possível deixar seus aplicativos favoritos ao alcance e configurar o navegador de sua preferência para abrir links

A Apple lançou recentemente uma atualização para seu sistema operacional, iOS 14.5, que permite aos usuários controlar mais seus dados pessoais. Mas se você estiver buscando controlar melhor seu iPhone, também há opções para isso. Quer deixar seus aplicativos favoritos ao alcance, marcar amigos no app Mensagens ou configurar o navegador de sua preferência para abrir links? Você pode fazer isso e mais.

Aqui vão algumas dicas rápidas para melhorar sua experiência com o iPhone.

1. Customize sua Central de Controle

A Central de Controle - aquele prático painel de configurações usadas com frequência, acessado com um arrastar de dedo de baixo para cima na tela - apareceu pela primeira vez em 2013 e ficou mais útil quando a Apple começou a permitir que usuários adicionem seus botões preferidos, alguns anos depois. Se você ainda não fuçou na Central de Controle para adicionar os recursos e funções que mais usa, basta abrir o ícone de Ajustes na tela principal, rolar para baixo e escolher a Central de Controle.

Na lista da tela seguinte, escolha os ícones de aplicativos e funções que você quiser ativar pela Central de Controle. Enquanto ferramentas como a Lanterna normalmente já estão lá por padrão, você pode remover botões que nunca usa e adicionar ícones para os aplicativos que quiser, como a Lupa, o scanner de QR Code ou até o recurso de reconhecimento de música Shazam. Para rearranjar a ordem dos ícones na tela, arraste-os para cima ou para baixo na lista, antes de fechar o aplicativo de Ajustes.

2. Configurar o recurso Tocar Atrás

Não seria demais se houvesse uma outra maneira de interagir com nosso dispositivo, além dos toques na tela e os comandos de voz? Se você tiver um iPhone 8 operando com iOS 14 ou versões posteriores do aparelho e do sistema operacional, você pode usar o recurso Tocar Atrás para fazer com que seu dispositivo realize uma ação específica quando você toca as costas do celular.

Para configurar, abra Ajustes, selecione Acessibilidade e depois Toque - e role abaixo até Tocar Atrás. Depois de selecionar Tocar Atrás, escolha a função Toque Duplo ou Toque Triplo - e o recurso Tocar Atrás deverá funcionar mesmo que o seu iPhone esteja em uma capinha.

3. Escolha seus aplicativos de e-mail e navegação na internet

Cansado de ver o iPhone sempre abrir o Safari em vez do seu navegador preferido, DuckDuckGo, quando você acessa um link? Ou de quando ele abre o aplicativo Mail, em vez do Gmail, quando você seleciona um endereço de e-mail da sua lista de Contatos? Se seu telefone estiver operando com iOS 14 ou posterior, você pode escolher os aplicativos que quiser como padrão.

Para isso acontecer, diga à Siri para “abrir as configurações para Gmail” ou qualquer outro aplicativo que quiser usar. Você também pode pressionar o ícone Ajustes na tela principal, rolar até o nome do aplicativo e selecioná-lo para sua configuração. Toque em App de Navegador Padrão ou em App de E-mail Padrão e, na tela seguinte, selecione o programa de sua preferência.

4. Direcione suas respostas em Mensagens

Quer responder a um post específico numa conversa em Mensagens ou chamar a atenção de uma pessoa específica em um grupo de conversa, como em algumas plataformas de rede social? As duas ações são possíveis.

Para reponder a uma mensagem específica tanto em diálogos quanto em conversas em grupo em que todos estejam usando o aplicativo Mensagens, pressione o dedo naquela mensagem até que um menu apareça. Selecione Responder, escreva sua resposta e depois toque na seta azul para enviar. Para marcar alguém em uma conversa, para que ele ou ela recebam notificação, digite o símbolo @ antes do nome ou apenas digite o nome e o selecione quando ele aparecer na tela nos seus Contatos.

5. Tenha a Siri que sempre quis

A assistente de voz Siri, que celebra aniversário de 10 anos no iPhone em outubro, tem perdido em termos de conhecimento e utilidade para a

Alexa, da Amazon, e o Google Assistente nos anos recentes. Para aumentar os poderes da Siri, a Apple adicionou a ela mais habilidades no iOS 14. E com o iOS 14.5, o recurso passou a incluir mais opções de voz.

Para alterar a voz da Siri e os momentos em que ela é acionada, abra o ícone Ajustes na tela principal, escolha Siri e Busca e selecione suas preferências. Você também pode optar por exibir suas conversas escritas na tela ao selecionar Respostas da Siri e depois “Sempre Mostrar Legendas da Siri” e “Sempre Mostrar Fala”, para garantir que você veja cada palavra.