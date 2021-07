Jon Nazca/Reuters WhatsApp ficará mais parecido com o Telegram

Usuários do WhatsApp poderão, em breve, escolher com que qualidade querem compartilhar vídeos no app. A novidade foi descoberta pelo site WABetaInfo, que encontrou uma ferramenta com opções de qualidade de vídeo na atualização beta v2.21.14.6 para Android, que permite três opções de compartilhamento: Automático (recomendado), Melhor Qualidade e Economia de Dados.

Na opção de envio “Automático”, o app determina a qualidade do vídeo de acordo com velocidade da internet e dados. Em “Melhor Qualidade”, os vídeos sobem na melhor qualidade disponível, podendo demorar um pouco mais para carregar. Já a opção “Economia de Dados” comprime o vídeo para reduzir o gasto de dados.

As novas opções no WhatsApp são comparáveis às oferecidas pelo Telegram, um de seus principais concorrentes, que desde 2019 permite que usuários escolham diretamente a resolução do vídeo, de 240p a 1.080p, além de saber quantos megabytes serão usados pelo vídeo. No entanto, o WhatsApp ainda não deixa clara qual seria exatamente a resolução da mídia, nem outras informações de processamento.

Atualmente, o tamanho máximo de arquivo permitido para qualquer tipo de mídia no WhatsApp é de 16 MB nos melhores aparelhos Android, o que permite o envio de vídeos de até três minutos, dependendo da qualidade e do modelo do celular. Já no Telegram, os usuários podem enviar vídeos de até 2 GB.

A ferramenta ainda está em desenvolvimento e não tem previsão de data de lançamento para o público geral. No fim de junho, o WhatsApp liberou na versão de testes a opção de “Ver uma vez”, que permite que mensagens desapareçam depois de lidas. Também em junho, o WABetaInfo noticiou que o aplicativo em breve permitirá o uso do WhatsApp Web sem precisar de um celular por perto.