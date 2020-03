Stephen Lam/Reuters Sundar Pichai, presidente executivo do Google, durante apresentação no Google I/O

Depois do cancelamento de vários eventos do setor de tecnologia, chegou a vez do Google anunciar que a sua conferência para desenvolvedores não acontecerá este ano por conta do surto de coronavírus – o Google I/O estava marcado para os dias 12 a 14 de maio em Mountain View, na Califórnia . A informação é do site TechCrunch, que disse que a empresa enviou um email aos participantes do evento informando-os do cancelamento.

É a primeira vez que o Google cancela o evento, que acontece desde 2008. “Tendo em vista as preocupações em relação ao coronavírus, e em acordo com diretrizes de organizações de saúde como Organização Mundial da Saúde (OMS), decidimos cancelar o evento presencial do Google I/O”, disse a empresa no comunicado. “Nas próximas semanas, vamos estudar outras formas de explorar o Google I/O para nos conectarmos e continuarmos construindo da melhor forma a nossa comunidade de desenvolvedores”.

A empresa também afirmou que vai continuar atualizando o site do Google I/O com as novidades da companhia. O Google não anunciou ainda planos de fazer teleconferências para substituir o evento presencial.

Para compensar o impacto econômico do cancelamento do evento, o Google vai desembolsar US$ 1 milhão para organizações locais de Mountain View para apoiar pequenas empresas e escolas da cidade.

O Google I/O costuma atrair cerca de 5 mil pessoas. Na ocasião, o Google anuncia suas novas ferramentas para desenvolvedores, e também novidades para consumidores – no ano passado, a empresa anunciou o smartphone Pixel 3a durante a conferência.

Na semana passada, o Facebook também anunciou o cancelamento da sua conferência para desenvolvedores, a F8, devido ao surto de coronavírus – a empresa disse que, para compensar, pretende promover conteúdos digitais. Outros eventos como a Mobile World Congress (MWC), maior feira de celulares do mundo que acontece em Barcelona, na Espanha, também foram cancelados.