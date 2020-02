Robert Galbraith/Reuters Todo ano, Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, faz discurso na F8

O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 27, o cancelamento da sua conferência anual para desenvolvedores, a F8, devido a preocupações com o surto de coronavírus. Trata-se do maior evento do ano da rede social: a edição do ano passado atraiu 5 mil pessoas.

A F8 2020 estava programada para acontecer no início de maio nos Estados Unidos. “Foi uma decisão difícil de fazer, a F8 é um evento incrivelmente importante para o Facebook”, disse Konstantinos Papamiltiadis, diretor de parceria de plataformas do Facebook, em comunicado. “Porém, precisamos priorizar a saúde e a segurança de nossos parceiros desenvolvedores, funcionários e todo mundo que ajuda a colocar F8”.

A rede social tem planos para substituir a F8. “No lugar do evento que aconteceria pessoalmente, estamos planejando outras formas de nos unirmos a nossa comunidade com vários eventos promovidos localmente, e conteúdos digitais”, disse Papamiltiadis.

A F8 é um palco em que o Facebook costuma apresentar novidades da empresa. Todo ano, o presidente executivo da rede social, Mark Zuckerberg, faz um discurso revelando como o Facebook pretende solucionar seus problemas, que vão de privacidade à desinformação. No ano passado, Zuckerberg prometeu um redesenho da rede social e reforçou sua estratégia de focar em serviços de mensagens privadas.

Neste mês, outro grande evento de tecnologia foi cancelado por conta do coronavírus: a Mobile World Congress (MWC), principal feira de celulares do mundo, que acontece anualmente em Barcelona, na Espanha. Segundo a organização do evento, o evento gera cerca de US$ 500 milhões à economia espanhola, bem como 14 mil empregos temporários.

Já foram registrados mais de 82 mil casos de coronavírus no mundo todo.