Dado Ruvic/Reuters No Status do WhatsApp, fotos e vídeos desaparecem depois de 24 horas

O WhatsApp está testando uma nova função que permite que você compartilhe o Status, que é o “Stories do WhatsApp”, com outras plataformas. Com o recurso, fotos e vídeos do Status, que desaparecem depois de 24 horas, poderão ser enviados a plataformas como o Facebook, o Instagram, o Gmail ou o Google Fotos. A informação é do site The Verge.

No aplicativo de mensagens, haverá um link direto para você compartilhar o Status no Facebook, por exemplo. A rede social afirma que as contas do usuário nos dois serviços não serão vinculadas – o WhatsApp disse ao The Verge que as duas postagens serão eventos separados dentro do sistema do Facebook. A empresa liderada por Mark Zuckerberg é dona do WhatsApp e do Instagram.

Não haverá opção de programar para o Status ser compartilhado automaticamente com outras plataformas. O aplicativo de mensagens quer que o uso do recurso seja uma decisão do usuário.

No começo deste ano, o The New York Times revelou que Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, tem planos para integrar WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger. A ideia permitiria, por exemplo, que um usuário do WhatsApp mande mensagem para contato que tem apenas conta no Instagram. O compartilhamento do Status pode ser um passo para a integração das plataformas.

A partir desta quarta-feira, 26, usuários do programa de testes do WhatsApp já têm acesso à nova ferramenta. Como é um teste, não há certeza se o recurso será lançado de fato um dia.

O WhatsApp Status foi lançado em 2017 e atualmente é usado por cerca de 500 milhões de usuários diariamente. Em 2020, o Status será o primeiro espaço do WhatsApp a receber anúncios.