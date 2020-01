Google atinge US$ 1 trilhão de valor de mercado

A Alphabet, holding que controla a gigante de buscas Google, se tornou nesta quinta-feira, 14, a quarta empresa de tecnologia a entrar no seleto clube das companhias que alcançaram US$ 1 trilhão em valor de mercado. O feito foi atingido pela primeira vez pela gigante de buscas às 17h54 (horário de Brasília), quando as ações da empresa se valorizaram a US$ 1.450, puxadas pelo otimismo dos investidores com os bons números do negócio de anúncios do Google – os resultados financeiros para o quarto trimestre de 2019 serão divulgados apenas no próximo dia 3 de fevereiro. A empresa vinha flertando com a marca desde segunda-feira, 13, depois de ver suas ações subirem 17% nos últimos três meses.

Antes da Alphabet, Apple, Amazon e Microsoft foram as três gigantes de tecnologia de capital aberto na bolsa de valores americana a chegar nesse patamar – as duas primeiras alcançaram a cotação no segundo semestre de 2018, já a Microsoft alcançou tal marca em abril de 2019. Hoje, a Apple está no primeiro lugar em valor de mercado (US$ 1,382 trilhão), seguida pela Microsoft (US$ 1,286 trilhão). Já a Amazon opera um pouco abaixo deste patamar, na casa de US$ 931 bilhões. Além das quatro empresas, há ainda a petroleira árabe Saudi Aramco, que estreou na bolsa de valores no mês passado e hoje está avaliada em US$ 1,8 trilhão. É um clube que deve demorar para ter novos membros: sexta maior empresa do mundo, o Facebook está avaliado hoje em US$ 633 bilhões.

A marca histórica acontece em um momento particular da história da empresa, pouco mais de um mês após a saída dos fundadores Larry Page e Sergey Brin do cotidiano da empresa. Amigos desde a década de 1990, quando se conheceram na Universidade Stanford, os dois fundaram a empresa – ainda como Google – em uma garagem de Palo Alto em 1998. Na época, dominavam um algoritmo de buscas na internet que deu base para um negócio multibilionário: o de publicidade na internet, vendendo espaços de anúncios para empresas em pesquisas feitas pelas pessoas. Hoje, a empresa domina um terço das receitas de publicidade digital em todo o mundo.

Os bilhões da publicidade abriram espaço para que o Google investisse em outros negócios - de forma que hoje é quase impossível passar ao largo da influência da empresa, em serviços como o sistema operacional Android, usado pela vasta maioria de celulares do mundo, o serviço de email Gmail, o pacote de produtividade Drive ou o sistema de mapas. Isso para não falar no YouTube, comprado pela empresa em 2005 por US$ 1 bilhão. Todos esses negócios somam mais de 1 bilhão de usuários no mundo – bem como a loja de aplicativos Play Store, o serviço de imagens Google Fotos e o navegador Chrome.

19 fatos sobre o Google









Foto: Reuters Os criadores do Google, Larry Page e Sergey Brin se conheceram na faculdade enquanto cursavam PhD e, em pouco tempo, mudariam a maneira com que os internautas navegam na internet para sempre. Um dos principais dilemas da época era como se aventurar por uma infinidade de páginas sem se perder no meio do oceano digital. Já existiam softwares capazes de encontrar textos específicos na rede, mas eles eram muito primitivos. O programa criado por Larry Page e Sergey Brin para pesquisar páginas da internet começou a funcionar em março de 1996 e foi usado para um trabalho na Universidade de Stanford. Em vez de privilegiar a quantidade de vezes que as palavras procuradas eram citadas nos textos, eles propuseram um método baseado na quantidade de links e referências de outras páginas relevantes para criar um ranking. Esse foi o princípio que diferenciou a busca do Google de outros serviços semelhantes anos depois. Foto: Reddit O domínio google.com foi criado em setembro de 1997, pois até então o buscador funcionava atrelado ao site da Universidade de Stanford. A empresa, no entanto, foi fundada formalmente apenas no ano seguinte, em 4 de setembro de 1998. Ao final desse ano, já tinha 60 milhões de páginas em seu acervo. Foto: Reprodução/YouTube A primeira patente do Google foi registrada em agosto de 1999, e tratava de um mecanismo de proteção de dados para arquivos de áudio, vídeo, texto ou imagens. Foto: Pixabay O Google começou a vender anúncios baseados em palavras chave, depois que seu buscador ganhou popularidade entre os usuários de internet da época. Foto: Divulgação A primeira aquisição do Google foi da Deja News, um sistema de busca que encontrava mensagens específicas na plataforma de discussões Usenet. Esse mecanismo era inovador na época por permitir acesso público e fácil, com uma interface simples para os usuários, a debates em fóruns online. Foto: Reuters A empresa, que já havia se mudado para Palo Alto em 1999, passou a habitar sua sede definitiva em 2003: um complexo de edifícios em Mountain View, no Vale do Silício, próximo a São Francisco. O sonho da casa própria só se realizou, contudo, em 2006, com a compra do imóvel, que era propriedade da Silicon Graphics, por módicos US$ 319 milhões. Foto: Reprodução Um engenheiro turco, funcionário do Google, chamado Orkut Büyükkökten, projetou uma plataforma de relacionamento entre usuários com seu próprio nome e revolucionou a maneira de muitas pessoas interagirem na internet. A rede social -- o Orkut -- foi um sucesso no Brasil e na Índia, e permaneceu ativa por uma década. No entanto, pouco popular nos EUA e na Europa, ela acabou perdendo força e foi superada pelo Facebook. Foto: Pixabay Um dos eventos mais aguardados da história do setor de tecnologia foi a abertura de capital da Google, que aconteceu poucos anos após o estouro da bolha da internet. O faturamento anual da empresa na época era de US$ 1,5 bilhão. Foto: Reuters No mesmo ano, a Google começou a se lançar em projetos diferentes e passou a oferecer serviços muito além da tradicional busca. Em 2004, lançou um serviço de webmail, o Gmail, que passaria a ganhar ainda mais importância anos mais tarde, com a unificação das contas dos usuários de diversos produtos da empresa. Foto: Pixabay Apesar de o Android ser conhecido hoje como o mais popular sistema operacional de smartphones no mundo, essa história começou em 2005, quando o Google incorporou uma empresa com esse mesmo nome. O produto final foi lançado ao público apenas em 2008, no HTC Dream, o primeiro celular a rodar o sistema. Foto: Pixabay O serviço de compartilhamento de vídeos YouTube foi comprado pelo Google apenas um ano e meio do registro de seu domínio em uma transação de US$ 1,65 bilhão. Na época, 65 mil vídeos eram hospedados no site diariamente. Foto: Pixabay Para competir com o Internet Explorer, então principal navegador do mundo, a empresa lançou o Chrome, que implementava diversos recursos exclusivos graças aos mecanismos de pesquisa do Google. Foto: Divulgação O lançamento do primeiro smartphone do Google foi um acontecimento de grandes proporções para o setor. O Nexus One foi, na verdade, produzido pela HTC, e inaugurou uma linha tradicional que sempre teve como característica a alternância de fabricantes e a demonstração de novidades do Android, o sistema operacional para dispositivos móveis da empresa. Foto: Pixabay Uma das mais bem-sucedidas fabricantes de smartphones, a Motorola foi comprada pela Google em 2011, e ficou menos de três anos sob os cuidados da gigante de Mountain View, tendo sido vendida em 2014 para a Lenovo. Foto: Reuters Após alguns anos de lobby, o estado de Nevada, nos Estados Unidos, aprovou uma lei permitindo o uso de carros autônomos para testes, e a Google colocou no asfalto o seu projeto de carro sem motorista. O plano do Google é desenvolver a tecnologia de veículos autônomos e lançá-la comercialmente até 2020. Todo mundo pensou que o futuro havia chegado quando o Google Glass foi anunciado. Os óculos hi-tech da empresa prometeram muitas possibilidades, mas as expectativas não sobreviveram ao lançamento. Problemas com privacidade, preço alto e qualidade que deixou a desejar marcaram um dos principais fiascos da empresa. Foto: Reuters Sundar Pichai torna-se o novo presidente-executivo do Google na maior reorganização da história da empresa. Ela passou a atuar sob o guarda-chuva da Alphabet, uma holding criada por Larry Page que controla não apenas o Google como seus serviços e empresas relacionadas – caso da Google Ventures, braço de investimento da empresa, e do Laboratório X, responsável por projetos de inovação como o carro sem motorista. Foto: Reuters A principal novidade da empresa em 2016 foi a mudança de sua linha de smartphones do Nexus para o Pixel e o Daydream, sua plataforma de realidade virtual, que será lançada em 10 de novembro. Foto: Stuart Ramson/Associated Press Sergey Brin e Larry Page deixam comando da Alphabet, dona do Google – os dois seguem no conselho de administração. Quem assume é Sundar Pichai

Eles são a base da lucratividade do Google, que em 2015 se transformou em uma empresa mais complexa: a Alphabet. A meta era poder tocar projetos ambiciosos, como a empresa de carros autônomos Waymo ou a firma de ciências da vida Verily, sem afetar os lucros do Google perante os investidores. Nos últimos anos, Page esteve focado em desenvolver estes novos negócios, conhecidos como Outras Apostas (Other Bets, em tradução literal), enquanto o dia a dia do Google era supervisionado pelo indiano Sundar Pichai, ex-executivo do sistema operacional Android. Em dezembro de 2019, porém, Pichai, de 47 anos, foi alçado ao posto de presidente executivo da Alphabet, enquanto Page e Brin permanecem apenas como membros do conselho, após acumular uma fortuna conjunta avaliada em mais de US$ 110 bilhões.

Pichai, porém, terá tarefas duras pela frente no comando da empresa. Nos últimos anos, o Google tem sido bastante atacado por reguladores e legisladores por conta de temas como seu poder no mercado, concorrência desleal, uso de dados e até mesmo influência política da empresa em diversos países e pleitos.

Neste momento, o Congresso americano e o Departamento de Justiça investigam práticas antitruste da empresa em diversos mercados, enquanto Donald Trump tem se revelado um crítico ferrenho da companhia. Candidatos à presidência democratas como Elizabeth Warren e Bernie Sanders também já colocaram a companhia na mira. Na União Europeia, a situação do Google não é melhor: o bloco já processou a empresa três vezes por concorrência desleal, com multas que somam mais de US$ 8 bilhões.

Países emergentes também são outro desafio da empresa. É em lugares como Brasil, Índia, Nigéria e Singapura, por exemplo, que o Google aposta que pode continuar crescendo seu número total de usuários, ao mesmo tempo em que também deve enfrentar o escrutínio local. Por sua nacionalidade, Pichai pode conseguir navegar melhor esses mares do que seus antigos chefes. O indiano terá ainda de descobrir como fazer a companhia seguir faturando com publicidade direcionada, em um momento em que temas como privacidade de dados são cada vez mais polêmicos, e como colocar de pé negócios como a empresa de carros autônomos Waymo.

Como se não fosse suficiente, ele terá de lidar com a pressão interna dos funcionários: nos últimos meses, intensificaram-se os protestos dos “Googlers”, os empregados da empresa. Os motivos são vários: do envolvimento da empresa com o governo chinês em um projeto secreto às condições de trabalho de terceirizados, passando pela política interna para lidar com questões de assédio moral e sexual. Um exemplo é o fato de que o Google é frequente alvo de críticas por ter deixado que Andy Rubin, o antecessor de Pichai no Android, tenha saído da empresa com milhões no bolso mesmo após ser acusado de forçar uma colega a ter relações com ele.