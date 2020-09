Florence Lo/Reuters TikTok e WeChat estão banidas de lojas de apps a partir deste domingo

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta sexta, 18, a imposição de uma série de restrições contra os aplicativos de origem chinesa TikTok e WeChat. O governo americano alega que as duas plataformas representam risco de segurança nacional para o país, porque podem ser usadas pelo Partido Comunista da China como veículos para obtenção de dados sigilosos.

Pelo decreto, os apps terão que ser removidos das lojas de aplicativos disponíveis nos EUA, como a App Store e a Play Store, a partir de domingo, 20 de setembro. Já nessa data, o WeChat será completamente banido em território americano, com operadoras de internet proibidas de permitir seu funcionamento.

O TikTok, que pertence à ByteDance, tem até o dia 12 de novembro para firmar acordo para venda de suas operações no país. Se as questões de violação das normas não forem resolvidas até esse dia, o app também será descontinuado. A empresa está em negociações avançadas com a Oracle para fechar um negócio que possa solucionar o problema.

"As ações de hoje provam mais uma vez que o presidente Donald Trump fará tudo ao seu alcance para garantir nossa segurança nacional e proteger os americanos das ameaças do Partido Comunista Chinês", disse Secretário de Comércio, Wilbur Ross.

"Sob a direção do presidente, tomamos medidas significativas para combater a coleta maliciosa de dados pessoais de cidadãos americanos pela China, ao mesmo tempo promovendo nossos valores nacionais, normas baseadas em regras democráticas e aplicação agressiva das leis e regulamentos dos EUA", acrescentou.