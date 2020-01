Mike Blake/Reuters A receita da Tesla cresceu para US$ 7,38 bilhões

A montadora de carros elétricos Tesla divulgou nesta quarta-feira, 29, seus resultados financeiros do quatro trimestre do ano passado, que mostraram que o lucro e receita trimestral da empresa ficaram acima do esperado por analistas. No relatório, a empresa afirmou também que tem capacidade para produzir 500 mil veículos em 2020. O anúncio empolgou os investidores e fez as ações da montadora dispararem 11% nesta quinta-feira, 30.

A receita da Tesla cresceu para US$ 7,38 bilhões – no mesmo período do ano anterior o valor foi de US$ 7,23 bilhões. Além disso, as despesas totais da companhia subiram menos de 1%, para US$ 1,03 bilhão.

O lucro líquido atribuível aos acionistas caiu para US$ 105 milhões nos três meses encerrados em dezembro – o valor é menor do que o lucro de US$ 140 milhões registrado no mesmo período do ano anterior, mas está acima da expectativa de analistas.

A ação da Tesla mais que dobrou de valor desde que a montadora de carros elétricos publicou seu resultado de terceiro trimestre, no ano passado. A empresa tem tentado manter controle de custos, mas também tem investido em iniciativas como a nova fábrica na China, em Xangai, como o desenvolvimento de um caminhão, de uma picape e de recursos de direção autônoma.

Na semana passada, a Tesla se tornou a primeira montadora americana listada no mercado de ações a valer US$ 100 bilhões. A fabricante de carros elétricos também ultrapassou a alemã Volkswagen como a segunda montadora mais valiosa do mundo – agora, a empresa está atrás apenas da japonesa Toyota.