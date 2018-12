REUTERS/Mike Blake A startup de patinetes elétricos Bird foi criada por um ex-funcionário do Uber

O aplicativo de transporte Uber está negociando a compra da startup de patinetes elétricos Bird, em uma aquisição “multibilionária”, informou o site The Information neste final de semana. De acordo com a reportagem, como outra opção, o Uber também está mantendo negociações com a Lime, que também é empresa de patinetes.

Segundo o site, o Uber pretende fechar a aquisição, seja com a Bird ou a Lime, até o final do ano. Se o acordo se concretizar, o Uber estará em uma posição de comando relevante dentro do mercado de compartilhamento de patinetes elétricos.

O interesse do aplicativo de transportes em patinetes não é novo. Há informações de que o Uber está desenvolvendo um projeto de um patinete elétrico totalmente produzido pela empresa. Vale lembrar também que o Uber já tem investimentos na Lime.

Em resposta à reportagem, o presidente executivo da Bird, Travis VanderZanden, disse que a empresa “não está à venda”. Entretanto, ele não negou as informações do The Information.

Estratégia. A visão do Uber para o futuro é ser um aplicativo que atenderá diversas demandas de transportes. Em entrevista para o site The Verge, em maio deste ano, Dara Khosrowshahi, presidente executivo do Uber, disse que o futuro da empresa não será feito só de carros, porque eles sozinhos não atenderão à demanda de transporte das cidades. O executivo enxerga que a solução é ter uma rede de transportes abrangente, que ofereça bicicletas, ônibus e carros. Dentro dos planos, também está o carro voador, o UberAir.