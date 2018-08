Bloomber/ Krisztian Bocsi Em abril deste ano, o Uber comprou a Jump, startup de compartilhamento de bicicletas elétricas

O Uber dará preferência para bicicletas e patinetes elétricos em viagens de curta distância nas cidades – na visão do aplicativo de caronas compartilhadas, essa medida trará melhorias para o trânsito das cidades. Foi isso que o presidente executivo da empresa, Dara Khosrowshahi, disse em entrevista ao jornal Financial Times.

“Durante o pico de congestionamento, é ineficiente ter uma tonelada de metal levando uma pessoa por dez quarteirões” disse Khosrowshahi ao Financial Times. “Nós podemos moldar o comportamento de um jeito que seja uma vitória para o usuário. É uma vitória para a cidade”.

O presidente executivo do Uber afirmou que essa mudança deve impactar negativamente as finanças do aplicativo no curto prazo, já que, comparando com as viagens de carros, a empresa ganha menos pela distância percorrida por bicicletas e patinetes elétricos. Mas, Khosrowshahi afirma que, no longo prazo, essa é a vontade do Uber – trazer melhorias para as cidades. A decisão acontece em um momento em que o Uber planeja abrir capital em 2019.

O foco em bicicletas e patinetes elétricos é um olhar estratégico – a empresa quer entrar em um setor que está virando tendência. Startups como Bird, Jump, Spin e Lime, que oferecem esse serviço, já levantaram bilhões de dólares por meio de venture capital. O Uber comprou a startup Jump em abril deste ano.

“Quando eu conversei com motoristas parceiros sobre isso, a primeira impressão foi: por que você está trazendo um bicicleta para competir comigo?”, disse Khosrowshahi ao Financial Times. “A segunda impressão depois de uma conversa foi: ah, eu consigo fazer viagens longas em que posso ganhar mais dinheiro? Inscreva-me.”