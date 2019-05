Seth Wening/AP Uber já bloqueia motoristas com avaliação abaixo da média

Pessoas que recebem muitas avaliações baixas no Uber podem ser bloqueadas de pedir um carro pelo aplicativo. A empresa anunciou na última quarta-feira, 29, que a punição, antes aplicada apenas a maus motoristas, também será usada em passageiros com classificação abaixo da média.

A novidade começará a ser aplicada primeiro para os usuários dos Estados Unidos e do Canadá - a nota de corte da classificação, porém, varia entre cada cidade, segundo informou um Uber à CNN Business.

Antes de ser bloqueado, o Uber garante que vai enviar várias notificações para que os passageiros tenham chances de melhorar o seu “desempenho” quando pegar a próxima carona. A empresa também envia sugestões do que fazer para melhorar a nota, como não jogar lixo no carro ou ser educado com o motorista.

A empresa não disse quantas chances serão dadas antes do bloqueio, mas confirmou que depois que o acesso for cortado, o usuário também não conseguirá pedir comida via Uber Eats ou alugar um patinete ou bicicleta elétrica via aplicativo da Jump.

"O respeito é uma via de mão dupla, assim como a responsabilidade. Embora esperemos que apenas um pequeno número de passageiros acabe sendo impactado por desativações baseadas em classificações, achamos que é a coisa certa a fazer", escreveu Kate Parker, chefe de iniciativas e marca de segurança da companhia.

Momento da empresa

O anúncio acontece dias antes do Uber divulgar seu relatório de transparência de segurança. O texto vai incluir dados sobre agressões sexuais e outros incidentes de segurança por parte de motoristas em sua plataforma.

Antes de fazer a oferta pública ordinária de ações (IPO, na sigla em inglês), o Uber alertou que esse documento poderia ter um impacto negativo na reputação da empresa.

O relatório foi prometido há um ano, quando a CNN publicou que pelo menos 103 motoristas do Uber nos Estados Unidos foram acusados de agredir sexualmente ou abusar de seus passageiros nos últimos quatro anos.

Com os motoristas

A suspensão por nota baixa já acontece com motoristas. De acordo com o site Business Insider, motoristas cuja nota média for inferior a 4,6 podem ser expulsos da plataforma.

A empresa disse ainda que está lançando uma campanha para educar as pessoas sobre as diretrizes da comunidade do Uber, incluindo e-mails e mensagens dentro do aplicativo.