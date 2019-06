Sergio Perez/Reuters Lançamento do Mate X ficou para setembro

Após a Samsung, agora é a vez da Huawei adiar o lançamento do seu celular de tela. Segundo o Wall Street Journal, a chegada às lojas do Mate X foi adiada para setembro. O aparelho foi revelado em fevereiro, durante o MWC, principal evento de celulares do mundo, e impressionou pela tecnologia da tela. O plano inicial era que as venda iniciassem entre junho e agosto, no verão do hemisfério Norte.

Vincent Peng, vice-presidente sênior da companhia, teria dito à publicação que a Huawei quer realizar mais testes com o painel flexível. O objetivo seria evitar o fiasco da Samsung, que viu o Galaxy Fold, que em abril apresentou problemas em unidades de avaliação enviada a jornalistas. Depois do episódio, a Samsung cancelou a venda do celular antes que ele chegasse às lojas e ainda não marcou uma nova data para a sua comercialização.

A cadeia de produção do Mate X não seria o problema para a chegada do celular às lojas, disse o executivo. De qualquer maneira, a Huawei vive um momento atribulado em sua história. Após se consolidar como a segunda maior fabricante de celulares do mundo, ela se viu no centro da disputa comercial entre EUA e China, e entrou numa lista de companhias proibidas a negociar com empresas americanas.

O adiamento do lançamento de outro celular com tela flexível também coloca em xeque a tecnologia, que já virava uma aposta da indústria de celulares. Além de Huawei e Samsung, Xiaomi, Motorola e outros fabricantes miravam lançamentos do tipo para 2019.