EFE No Brasil, os modelos de iPhone 12 ainda não tem preço ou previsão de lançamento

Em evento nesta terça-feira, 13, na Califórnia, a Apple apresentou seus quatro novos modelos de celular ao mundo: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 pro e iPhone 12 Pro Max. Com a novidade do 5G, os aparelhos entram na briga com modelos de Samsung e Motorola, também lançados neste ano, como as linhas Samsung S20 e Galaxy Note 20, e Motorola Edge.

Com especificações de celulares premium, todos os modelos capricham no sistema de câmeras e nas funcionalidades do design de corpo do aparelho — tudo para o usuário sentir que tem um produto de primeira nas mãos. Para ajudar na sua pesquisa antes de comprar um celular, reunimos aqui as principais características desses modelos.

iPhone 12 e iPhone 12 Mini versus Samsung S20 e S20+ versus Motorola Edge

Câmera traseira

iPhone 12 Mini: Câmera dupla de 12 MP, com lentes ultra-angular de f/2.4 e grande-angular de f/1.6

iPhone 12: Câmera dupla de 12 MP, com lentes ultra-angular de f/2.4 e grande-angular de f/1.6

Samsung S20: Câmera tripla, com lentes ultra-angular de 12MP com f/2.2, grande angular de 12MP com f/1.8 e teleobjetiva de 64MP com f/2.0

Samsung S20+: Câmera tripla, com lentes ultra-angular de 12MP com f/2.2, grande angular de 12MP com f/1.8, teleobjetiva de 64MP com f/2.0

Motorola Edge: Câmera tripla, com lentes ultra-angular de 16MP com f/2.2, grande-angular de 64MP com f/1.8, teleobjetiva de 8MP com f/2.4

Com exceção do iPhone 12 e iPhone 12 Mini, os outros modelos possuem um sensor de profundidade 3D, chamado Time of Flight que permite melhor captação do espaço nas imagens. Nas versões iPhone 12 e iPhone 12 Mini, o zoom óptico é de 2x, e o digital de 3x. Tanto o Samsung S20 quanto o S20+ trazem um zoom óptico de 3x e um zoom digital poderoso de 30x, quanto o Motorola Edge tem zoom óptico de 2x.

Câmera Frontal

iPhone 12 Mini: Câmera TrueDepth de 12 MP f/2.2

iPhone 12: Câmera TrueDepth de 12 MP f/2.2

Samsung S20: Câmera de 10 MP f/2.2

Samsung S20+: Câmera de 10 MP f/2.2

Motorola Edge: Câmera de 25MP f/2.0

A câmera frontal do Motorola Edge se destaca entre as demais, com seus 25MP. O modo noturno também foi incorporado para conquistar os usuários que querer tirar selfies à noite: todos os modelos acima possuem a configuração.

Bateria

iPhone 12 Mini: Até 15 horas de reprodução de vídeo e 50 horas de reprodução de áudio

iPhone 12: Até 17 horas de reprodução de vídeo e 65 horas de reprodução de áudio

Samsung S20: 4000 mAh

Samsung S20+: 4500 mAh

Motorola Edge: 4500 mAh

Sim, a Apple não costuma divulgar muitos detalhes sobre suas baterias, informando apenas a quantidade de horas estimadas para atividades como reprodução de áudio e vídeo. Os modelos Samsung mantém no S20 a interessante Wireless PowerShare, que permite o compartilhamento de bateria com outros dispositivos e uma opção de carregamento rápido para os adeptos dos carregadores sem fio. No Motorola Edge é possível encontrar a tecnologia TurboPower, que promete carregar toda a carga do celular em apenas alguns minutos.

Tela

iPhone 12 Mini: Tela OLED de 5,4 polegadas

iPhone 12: Tela OLED de 6,1 polegadas

Samsung S20: AMOLED de 6,2 polegadas

Samsung S20+: AMOLED de 6,7 polegadas

Motorola Edge: OLED de 6,7 polegadas

Entre as telas, a Apple é a única a manter o entalhe na parte superior, com mais espaço. Nos outros modelos, a câmera frontal fica numa espécie de “buraco”, tentando ocupar o menor espaço possível e envolto na própria tela do smartphone.

Opções de armazenamento e memória

iPhone 12 Mini: 64GB, 128GB e 256GB

iPhone 12: 64GB, 128GB e 256GB, 4GB de RAM

Samsung S20: 128GB e 8GB de RAM

Samsung S20+: 128GB e 8GB de RAM

Motorola Edge: 128GB com 6GB de RAM

Com mais opções e sem possibilidade de extensão, as versões de iPhone 12 abrangem a escolha de armazenamento na necessidade e no preço (já que os modelos com menos memória são mais baratos). Para quem busca espaço, os aparelhos da Samsung e Motorola também possuem slot para cartão microSD e aumento no armazenamento de até 1TB.

Johathan Baran/Washington Post Para quem busca espaço, os aparelhos da Samsung e Motorola também possuem slot para cartão microSD e aumento no armazenamento de até 1TB

Preço

iPhone 12 Mini:

64B: US$ 729

128GB: US$ 779

256GB: US$ 879

iPhone 12:

64B: US$ 829

128GB: US$ 879

256GB: US$ 979

Samsung S20: R$ 4229

Samsung S20+: R$ 4679

Motorola Edge: R$ 4249

Sem previsão de lançamento no Brasil, os preços por aqui ainda não foram anunciados pela Apple, mas no site da empresa já é possível acessar especificações e informações sobre os quatro novos modelos de iPhone 12.

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max versus Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra versus Motorola Edge+

Câmera traseira

iPhone 12 Pro: Câmera Pro com três lentes de 12 MP, sendo ultra-angular de f/2.4, grande-angular de f/1.6 e teleobjetiva de 2.0

iPhone 12 Pro Max: Câmera Pro com três lentes de 12 MP, sendo ultra-angular de f/2.4, grande-angular de f/1.6 e teleobjetiva de 2.2

Galaxy Note 20: Câmera tripla, com lentes ultra-angular 12MP de f/2.2, grande-angular 12MP de f/1.8 e teleobjetiva 64MP de f/2.0

Galaxy Note 20 Ultra: Câmera tripla, com lentes ultra-angular 12MP de f/2.2, grande-angular 108MP de f/1.8 e teleobjetiva 12MP de f/3.0

Motorola Edge+: Câmera tripla, com lentes ultra-angular 16MP de f/2.0, grande-angular 108MP de f/1.8 e teleobjetiva 8MP de f/2.4

Dentre os modelos, apenas o Galaxy S20 e o S20+ não possuem algum sensor de profundidade 3D. O dispositivo, chamado Time of Flight nos aparelhos da Motorola, está presente também na versão mais simples do Edge+, e nos modelos da Apple são novidade. Chamado LiDAR, o sensor já estava presente em alguns modelos de iPad da marca, e agora integram também as versões Pro do iPhone 12.

Apple As câmeras triplas dos modelos Pro de iPhone agora ganharam o sensor 3D LiDAR, que promete melhores resultados em profundidade

Câmera frontal

iPhone 12 Pro: Câmera TrueDepth de 12 MP f/2.2

iPhone 12 Pro Max: Câmera TrueDepth de 12 MP f/2.2

Galaxy Note 20: Câmera de 10MP f/2.2

Galaxy Note 20 Ultra: Câmera de 10MP f/2.2

Motorola Edge+: Câmera de 25MP f/2.0

Mais uma vez, o Motorola Edge se destaca por ter uma das maiores resoluções de câmera frontal do mercado. O design também segue as versões mais simples de todos os smartphones no entalhe: Apple com espaço, Motorola e Samsung com um “furo”. A novidade está na presença de Time-lapse com modo noite nas gravações de vídeo, trazida pela Apple neste ano.

Bateria

iPhone 12 Pro: Até 17 horas de reprodução de vídeo e 65 horas de reprodução de áudio

iPhone 12 Pro Max: Até 20 horas de reprodução de vídeo e 80 horas de reprodução de áudio

Galaxy Note 20: 4300mAh

Galaxy Note 20 Ultra: 4500mAh

Motorola Edge+: 5000mAh

Tradicionalmente, a Apple também não especificou a capacidade da bateria em mAh das baterias dos novos modelos, apenas informou a performance em algumas tarefas. A Motorola traz uma das maiores capacidades do mercado – e promete que será capaz de durar por até dois dias. Já a Samsung aposta no carregamento rápido: segundo a empresa, é possível carregar mais da metade da bateria dos celulares em 30 minutos. A dica é olhar para a sua maior necessidade neste aspecto antes de escolher o smartphone.

Tela

iPhone 12 Pro: Tela OLED de 6,1 polegadas

iPhone 12 Pro Max: Tela OLED de 6,7 polegadas

Galaxy Note 20: AMOLED de 6.7 polegadas

Galaxy Note 20 Ultra: AMOLED de 6.9 polegadas

Motorola Edge+: OLED 6.7 polegadas

As telas de borda infinita ganham espaço nos modelos do Galaxy Note 20 e Note 20+, e do Motorola Edge, que trazem telas grandes também em versões menos avançadas — o iPhone 12 Pro, apesar do nível de mercado, conta com uma tela de tamanho semelhante ao iPhone 12.

Motorola A Motorola traz uma das maiores capacidades do mercado – e promete que será capaz de durar por até dois dias

Opções de armazenamento e memória

iPhone 12 Pro: 128GB, 256GB e 512GB, com 6GB de RAM

iPhone 12 Pro Max: 128GB, 256GB e 512GB, com 6GB de RAM

Galaxy Note 20: 256GB com 8GB de RAM

Galaxy Note 20 Ultra: 256GB e 512GB, com 8GB de RAM

Motorola Edge+: 256GB com 12GB de RAM

Enquanto os modelos da Apple continuam sem os slots para aumento de armazenamento, suas opções oferecem alternativas para diversos perfis de usuários — estratégia seguida pela Motorola na versão do Edge+ e pelo Samsung Galaxy Note 20. A expansão fica mesmo por conta do Galaxy Note 20 Ultra: é o único modelo dos aparelhos premium acima que permite a inserção de cartão microSD, para aumentar o armazenamento em até 1TB.

Preço

iPhone 12 Pro:

128GB: US$ 999

256GB: US$ 1099

512GB: US$ 1299

iPhone 12 Pro Max:

128GB: US$ 1099

256GB: US$ 1199

512GB: US$ 1399

Galaxy Note 20: R$ 5849

Galaxy Note 20 Ultra: R$ 7199

Motorola Edge+: R$ 5949

Lembrando que os aparelhos da Apple ainda não possuem preço no Brasil, mas que a alta do dólar deve levar as cifras a valores altos neste ano — habituais da marca. Lançados entre fevereiro e agosto, os modelos da Samsung também incorporam o perfil de clientes que buscam pelo aparelho premium disposto a desembolsar quantias razoáveis, enquanto a Motorola ainda busca a sua recolocação no mercado de aparelhos premium, com especificações — e preços — de tais.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas