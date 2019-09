Reuters Os seis modelos (na foto, iPhone 8 representa o iPhone 8 e o 8 Plus) que a Apple manteve à venda no mercado

A Apple anunciou no último dia 10 o lançamento da série iPhone 11, com três modelos disponíveis: a família é formada pelo iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro e a versão mais simples iPhone 11.

Os dois aparelhos da série Pro, por exemplo, tem várias novidades: é o caso da presença de aço inoxidável na estrutura dos aparelhos, da tela de OLED, superior à antiga de LCD, e um sistema de câmera tripla – já o iPhone 11, mais barato, tem duas lentes, tela de LCD e estrutura em alumínio.

As melhorias incluem atualização do sistema para o iOS 13, que estará disponível para alguns dos modelos anterior da Apple, além de bateria com maior duração e maior resistência à água. De acordo com informações da empresa, a nova série "chega ainda este ano ao Brasil", mas sem data de lançamento prevista. Nos Estados Unidos, a pré-venda começa nesta sexta-feira, 13, enquanto a venda nas lojas começará no próximo dia 20.

Neste texto, entenda as diferenças entre as especificações de cada iPhone que estará à venda no final do ano – além dos três modelos anunciados nesta semana, seguem no mercado os iPhones XR, 8 e 8 Plus. Todas as informações foram retiradas do site oficial da Apple. Aqui, você também pode ver a comparação do iPhone 11 Pro com seus rivais. Confira as diferenças entre cada iPhone:

Tela

iPhone 11 Pro Max

Tela de OLED (Super Retina XDR) com 6,5 polegadas, sem bordas

Corpo em vidro matte texturizado e aço inoxidável

Resolução 2688x1242 pixels, brilho de 800 nits e HDR

iPhone 11 Pro

Tela de OLED (Super Retina XDR) com 5,8 polegadas, sem bordas

Corpo em vidro matte texturizado e aço inoxidável

Resolução de 2435x1125 pixels, brilho máximo de 800 nits e HDR

iPhone 11

Tela de LCD (Liquid Retina) com 6,1 polegadas, sem bordas

Corpo em vidro e alumínio reciclado

Resolução de 1792x828 pixels, brilho máximo de 625 nits

iPhone XR

Tela de LCD (Liquid Retina) com 6,1 polegadas, sem bordas

Corpo em vidro e alumínio

Resolução de 1792x828 pixels e brilho máximo de 625 nits

iPhone 8 Plus

Tela de LCD (Liquid Retina) com 5,5 polegadas

Corpo em vidro e alumínio

Resolução de 1920x1080 pixels e brilho máximo de 625 nits

iPhone 8

Tela de LCD (Liquid Retina) com 5,5 polegadas

Corpo em vidro e alumínio

Resolução de 1334x750 pixels e brilho máximo de 625 nits

Dos seis modelos, apenas os dois iPhones 8 não têm tela infinita, quase sem bordas. Os dois modelos, bem como o iPhone XR (de 2018) e o iPhone 11, têm tela de LCD; já os dois iPhones 11 Pro têm tela de OLED.

Câmera traseira

iPhone 11 Pro Max

Câmera TrueDepth de 12 MP tripla: lentes ultra-angular de abertura ƒ/2.4; grande-angular de abertura ƒ/1.8 e teleobjetiva abertura ƒ/2.0

Modo Noite e gravação de vídeo 4K até 60 quadros por segundo

iPhone 11 Pro

Câmera TrueDepth de 12 MP tripla: lentes ultra-angular de abertura ƒ/2.4; grande-angular de abertura ƒ/1.8 e teleobjetiva abertura ƒ/2.0

Modo Noite e gravação de vídeo 4K até 60 quadros por segundo

iPhone 11

Câmera TrueDepth de 12 MP dupla: lentes ultra-angular de abertura ƒ/2.4 e grande-angular de abertura ƒ/1.8

Modo Noite e gravação de vídeo 4K até 60 quadros por segundo

iPhone XR

Câmera de 12MP com lente grande-angular de abertura ƒ/1.8

Gravação de vídeo 4K até 60 quadros por segundo

iPhone 8 Plus

Câmera de 12 MP dupla: lentes grande-angular de abertura ƒ/1.8 e teleobjetiva de abertura ƒ/2.8

Gravação de vídeo 4K até 60 quadros por segundo

iPhone 8

Câmera de 12 MP com lente grande-angular de abertura ƒ/1.8

Gravação de vídeo 4K até 60 quadros por segundo

As diferenças aqui são bastante sutis: em 2019, os iPhones 11 trazem como novidade a presença do Modo Noturno de fotografia, um recurso que usa e abusa da inteligência artificial para processar imagens. Os dois modelos Pro têm ainda a presença de três lentes, enquanto o iPhone 11 e os iPhone 8 Plus trazem duas lentes. Só o iPhone XR e o iPhone 8, mais antigos, têm apenas uma lente.

Reuters Os três iPhones lançados neste ano: o iPhone 11, mais barato, o iPhone 11 Pro e o iPhone 11 Pro Max

Câmera frontal

iPhone 11 Pro Max

Câmera TrueDepth de 12 MP com abertura ƒ/2.2

HDR Inteligente para fotos, reconhecimento facial Face ID

Gravação de vídeo 4K a 24, 30 60 quadros por segundo

iPhone 11 Pro

Câmera TrueDepth de 12 MP com abertura ƒ/2.2

HDR Inteligente para fotos, reconhecimento facial Face ID

Gravação de vídeo 4K a 24, 30 60 quadros por segundo

iPhone 11

Câmera TrueDepth de 12 MP com abertura ƒ/2.2

HDR Inteligente para fotos, reconhecimento facial Face ID

Gravação de vídeo 4K a 24, 30 60 quadros por segundo

iPhone XR

Câmera TrueDepth de 7 MP com abertura ƒ/2.2

HDR Inteligente para fotos, reconhecimento facial Face ID

Gravação de vídeo 4K a 24, 30 60 quadros por segundo

iPhone 8 Plus

Câmera TrueDepth de 7 MP com abertura ƒ/2.2

HDR Inteligente para fotos

Gravação de vídeo 4K a 24, 30 60 quadros por segundo

iPhone 8

Câmera TrueDepth de 7 MP com abertura ƒ/2.2

HDR Inteligente para fotos

Gravação de vídeo 4K a 24, 30 60 quadros por segundo

Diferenças pequenas, mas substanciais, entre os diferentes modelos: apenas os iPhones 11 têm câmera de 12 megapixels; os três aparelhos e também o iPhone XR possuem reconhecimento facial Face ID, enquanto os dois iPhones 8 não (e seguem com o botão Touch ID, que faz reconhecimento de impressão digital).

Sistema operacional e processador

iPhone 11 Pro Max

iOS 13; Chip A13 Bionic

iPhone 11 Pro

iOS 13; Chip A13 Bionic

iPhone 11

iOS 13; Chip A13 Bionic

iPhone XR

iOS 12 com possibilidade de atualização para iOS 13; Chip A12 Bionic

iPhone 8 Plus

iOS 11 com possibilidade de atualização para iOS 13; Chip A11 Bionic

iPhone 8

iOS 11 com possibilidade de atualização para iOS 13; Chip A11 Bionic

Todos os anos, a Apple muda seu chip – e o A13 Bionic agora é considerado o “chip mais poderoso já colocado em um smartphone”. É uma questão de processamento, claro, mas também de preço. Além disso, vale dizer: os dois iPhone 8 devem permanecer por menos tempo com acesso aos novos sistemas da Apple – entenda mais nesse texto.

Bateria

iPhone 11 Pro Max

Cinco horas a mais que o XS Max; recarga sem fio ou por USB

Reprodução com fones de ouvido sem fio: 20 horas para vídeo, 12 horas para streaming de vídeo; 80 horas para áudio

iPhone 11 Pro

Quatro horas a mais que o XS; recarga sem fio ou por USB

Reprodução com fones de ouvido sem fio: 18 horas para vídeo, 11 horas para streaming de vídeo; 65 horas para áudio

iPhone 11

Uma hora a mais de duração do que o XR; recarga sem fio ou por USB

Reprodução com fones de ouvido sem fio: 17 horas para vídeo, 10 horas para streaming de vídeo; 65 horas para áudio

iPhone XR

Uma hora e meia a mais de duração do que o 8 Plus; recarga sem fio ou por USB

Reprodução com fones de ouvido sem fio: 16 horas para vídeo, 65 horas para áudio

iPhone 8 Plus

Duração semelhante ao 7 Plus; recarga sem fio ou por USB

Reprodução com fones de ouvido sem fio: 14 horas para vídeo, 60 horas para áudio

iPhone 8

Duração semelhante ao 7; recarga sem fio ou por USB

Reprodução com fones de ouvido sem fio: 13 horas para vídeo, 40 horas para áudio

Aqui a regra é simples: todos os anos, a Apple busca colocar mais bateria em seus aparelhos; mas, ao mesmo tempo, também traz aparelhos mais robustos em termos de processamento. É uma faca de dois gumes.

Justin Sullivan/Getty Images/AFP Jornalistas fotografam e comparam as diferentes versões de iPhones durante o evento de lançamento, na última terça, 10

Opções de armazenamento e memória

iPhone 11 Pro Max: 64 GB, 256 GB e 512 GB

iPhone 11 Pro: 64 GB, 256 GB e 512 GB

iPhone 11: 64 GB, 128 GB e 256 GB

iPhone XR: 64 GB e 128 GB

iPhone 8 Plus: 64 GB e 128 GB

iPhone 8: 64 GB e 128 GB

Como o preço de cada aparelho varia de acordo com o armazenamento, é uma questão de necessidade de cada usuário e do tamanho de bolso disponível.

Resistência à água

iPhone 11 Pro Max: Até quatro metros de profundidade por até trinta minutos

iPhone 11 Pro: Até quatro metros de profundidade por até trinta minutos

iPhone 11: Até dois metros de profundidade por até trinta minutos

iPhone XR: Até um metro de profundidade por até trinta minutos

iPhone 8 Plus: Até um metro de profundidade por até trinta minutos

iPhone 8: Até um metro de profundidade por até trinta minutos

Com os dois iPhone 11 Pro, não só é possível se prevenir de acidentes como até ensaiar o uso do celular em uma sessão de mergulho leve.

Conectividade

iPhone 11 Pro Max: Dual SIM (eSIM e nano SIM)

iPhone 11 Pro: Dual SIM (eSIM e nano SIM)

iPhone 11: Dual SIM (eSIM e nano SIM)

iPhone XR: Dual SIM (eSIM e nano SIM)

iPhone 8 Plus: Nano SIM

iPhone 8: Nano SIM

Todos os aparelhos da Apple têm conectividade de Bluetooth 5.0, Wi-Fi e usam chips nano SIM (o menor dos três tamanhos de chip disponíveis nas lojas das operadoras brasileiras). A diferença está no número de chips – os iPhones 11 e o iPhone XR podem usar o eSIM, espécie de “chip virtual” disponibilizado apenas por algumas das empresas do País.

Preço

iPhone 11 Pro Max*

64GB: US$ 1.100

256 GB: US$ 1.250

512 GB: US$ 1.450

iPhone 11 Pro*

64 GB: US$ 1 mil

256 GB: US$ 1.150

512 GB: US$ 1.350

iPhone 11*

64 GB: US$ 700

128 GB: US$ 750

256 GB: US$ 850

iPhone XR

64 GB: R$ 4.299

128 GB: R$ 4.599,00

iPhone 8 Plus

64 GB: R$ 3.999,00

128 GB: R$ 4.299,00

iPhone 8

64 GB: R$ 3.399,00

128 GB: R$ 3.699,00

*Ainda sem preço oficial no Brasil