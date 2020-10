EFE Primeiro celular com 5G, câmera com sensor 3D e mais: iPhone 12 é o novo lançamento da Apple

Depois do ano conturbado pela pandemia e do atraso na tradição da Apple, o iPhone 12 finalmente foi lançado. O evento, que aconteceu nesta terça-feira, 13, na Califórnia, apresentou quatro novos modelos do aparelho, com variações para todos os gostos — desde quem quer um celular mini (e menos caro) até quem deseja fazer vídeos dignos de cinema com câmeras potentes.

Com corpo metálico e mais achatado — como adiantado por especialistas — os modelos de iPhone 12 lembram o iPhone 5 no design. Nas câmeras, a Apple continua investindo em versões com três lentes e agora adicionou um LiDAR, sensor 3D, já presente em alguns iPads, para melhorar a performance da câmera em configurações espaciais.

Nas novidades dos modelos de 2020, o 5G aparece como um marco na história dos telefones da empresa: é a primeira vez que seus aparelhos terão suporte à tecnologia, acompanhando o mercado de outras fornecedoras que já permitem o uso da rede, como Google, Samsung e Huawei.

O sistema magnético da traseira do iPhone 12, chamado MagSafe, também é uma novidade que visa facilitar a conexão com outros objetos, como carregadores, capinhas de celular e compartimentos. Além disso, a partir de agora todas as caixinhas vão vir mais enxutas da loja: com a missão de diminuir a emissão de carbono, os celulares vêm sem carregador e sem fones de ouvido na embalagem.

No texto abaixo, você confere como os novos modelos de iPhone se saem na comparação contra os outros três modelos à venda no Brasil: o iPhone XR, o iPhone 11 e o iPhone SE 2020 – os três, vale lembrar, não têm conectividade 5G.

Tela

iPhone SE 2020: Tela LCD de 4,7 polegadas

iPhone XR: Tela LCD de 6,1 polegadas

iPhone 11: Tela LCD de 6,1 polegadas

iPhone 12 Mini: Tela OLED de 5,4 polegadas

iPhone 12: Tela OLED de 6,1 polegadas

iPhone 12 Pro: Tela OLED de 6,1 polegadas

iPhone 12 Pro Max: Tela OLED de 6,7 polegadas

Sistema operacional e processador

iPhone SE (2020): iOS 13, com atualização para iOS 14; Chip A13 Bionic

iPhone XR: iOS 12 com possibilidade de atualização para iOS 14; Chip A12 Bionic

iPhone 11: iOS 13, com possibilidade de atualização para iOS 14; Chip A13 Bionic

iPhone 12 Mini: iOS 14, Chip A14 Bionic

iPhone 12: iOS 14, Chip A14 Bionic

iPhone 12 Pro: iOS 14, Chip A14 Bionic

iPhone 12 Pro Max: iOS 14, Chip A14 Bionic

Todos os anos, a Apple muda seu chip – e o A14 Bionic agora é considerado o “chip mais poderoso já colocado em um smartphone”. É uma questão de processamento, claro, mas também de preço. Leia aqui o que achamos do iOS 14, já disponível para download para celulares antigos da Apple.

Cores

iPhone SE 2020: Branco, preto e vermelho

iPhone XR: Branco, preto, amarelo, azul, coral e vermelho

iPhone 11: Preto, verde, amarelo, roxo, vermelho e branco

iPhone 12 Mini: Azul, verde, vermelho, branco e preto

iPhone 12: Azul, verde, vermelho, branco e preto

iPhone 12 Pro: Azul, dourado, prata e cinza

iPhone 12 Pro Max: Azul, dourado, prata e cinza

Opções de armazenamento

iPhone SE 2020: 64 GB, 128 GB e 256 GB

iPhone XR: 64 GB e 128 GB

iPhone 11: 64 GB, 128 GB e 256 GB

iPhone 12 Mini: 64GB, 128GB e 256GB

iPhone 12: 64GB, 128GB e 256GB

iPhone 12 Pro: 128GB, 256GB e 512GB

iPhone 12 Pro Max: 128GB, 256GB e 512GB

Como o preço de cada aparelho varia de acordo com o armazenamento, é uma questão de necessidade de cada usuário e do tamanho de bolso disponível.

Câmeras traseiras

iPhone SE (2020): Câmera de 12 MP com lente grande-angular de abertura f/1.8

iPhone XR: Câmera de 12 MP com lente grande-angular de abertura f/1.8

iPhone 11: Câmera dupla de 12 MP, com lentes ultra-angular de abertura ƒ/2.4 e grande-angular de abertura ƒ/1.8

iPhone 12 Mini: Câmera dupla de 12 MP, com lentes ultra-angular de f/2.4 e grande-angular de f/1.6

iPhone 12: Câmera dupla de 12 MP, com lentes ultra-angular de f/2.4 e grande-angular de f/1.6

iPhone 12 Pro: Câmera Pro com três lentes de 12 MP, sendo ultra-angular de f/2.4, grande-angular de f/1.6 e teleobjetiva de 2.0

iPhone 12 Pro Max: Câmera Pro com três lentes de 12 MP, sendo ultra-angular de f/2.4, grande-angular de f/1.6 e teleobjetiva de 2.2

Todas as câmeras dos modelos de iPhone 12 – incluindo as frontais, listadas abaixo – possuem com o Modo Noturno, popular nas lentes da marca e com gravação de vídeo em HDR. Nas versões iPhone 12 e iPhone 12 Mini, o zoom óptico é de 2x, e o digital de 3x. No iPhone 12 Pro, o zoom óptico é de 2x, e o digital, de 10x, enquanto no iPhone 12 Pro Max, o zoom óptico é de 2,5x e o digital, de 12x. Todas as câmeras também possuem Time-lapse com modo noite nas gravações de vídeo, novidade trazida pela Apple neste ano.

Nos modelos iPhone Pro e Pro Max, também está presente a primeira câmera a gravar em Dolby Vision HDR, um sistema que hoje é usado apenas por grandes estúdios como a Netflix.

Câmera frontal

iPhone SE (2020): Câmera TrueDepth de 7 MP com abertura f/2.2

iPhone XR: Câmera TrueDepth de 7 MP com abertura ƒ/2.2

iPhone 11 Pro: Câmera TrueDepth de 12 MP com abertura ƒ/2.2

iPhone 12 Mini: Câmera TrueDepth de 12 MP f/2.2

iPhone 12: Câmera TrueDepth de 12 MP f/2.2

iPhone 12 Pro: Câmera TrueDepth de 12 MP f/2.2

iPhone 12 Pro Max: Câmera TrueDepth de 12 MP f/2.2

Bateria

iPhone SE 2020: Até 13 horas para reprodução de vídeo e 60 horas de reprodução de áudio

iPhone XR: Até 16 horas para reprodução de vídeo e 65 horas de reprodução de áudio

iPhone 11: Até 17 horas para reprodução de vídeo e 65 horas de reprodução de áudio

iPhone 12 Mini: Até 15 horas de reprodução de vídeo e 50 horas de reprodução de áudio

iPhone 12: Até 17 horas de reprodução de vídeo e 65 horas de reprodução de áudio

iPhone 12 Pro: Até 17 horas de reprodução de vídeo e 65 horas de reprodução de áudio

iPhone 12 Pro Max: Até 20 horas de reprodução de vídeo e 80 horas de reprodução de áudio

Tradicionalmente, a Apple também não especificou a capacidade da bateria em mAh das baterias dos novos modelos.

Preço

iPhone SE (2020):

64 GB: R$ 3.699

128 GB: R$ 4.199

256 GB: R$ 5.199

iPhone XR:

64 GB: R$ 4.999

128 GB: R$ 5.499

iPhone 11

64 GB: R$ 5.699

128 GB: R$ 6.199

256 GB: R$ 7.199

iPhone 12 Mini:

64B: US$ 729

128GB: US$ 779

256GB: US$ 879

iPhone 12:

64B: US$ 829

128GB: US$ 879

256GB: US$ 979

iPhone 12 Pro:

128GB: US$ 999

256GB: US$ 1099

512GB: US$ 1299

iPhone 12 Pro Max:

128GB: US$ 1099

256GB: US$ 1199

512GB: US$ 1399

Sem previsão de lançamento no Brasil, os preços por aqui ainda não foram anunciados pela Apple, mas no site da empresa já é possível acessar especificações e informações sobre os quatro novos modelos de iPhone 12.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas