Motorola Novo aparelho traz nada menos que quatro lentes e sistema Android 9.0

O Motorola One Zoom, da Motorola, é mais um aparelho da marca a experimentar com a câmera digital. Da mesma família, já tivemos o Motorola One Vision (com foco em qualidade de imagem em geral) e o Motorola One Action (com câmera de vídeo de ação com estabilização). O novo smartphone, com o preço sugerido de R$ 2.499, tem como prioridade o zoom óptico de 3x – e é o modelo “intermediário premium” da marca para o ano (até o momento).

O Motorola One Zoom é, entre os modelos da linha One, o melhor da marca lançado até então – fica ainda a expectativa para o teste do Motorola One Macro, anunciado na semana passada pela fabricante. Este Zoom, vale dizer, tem uma boa duração de bateria, câmeras boas e um design muito interessante que foge do padrão do mercado em 2019.

Design e configurações

O One Zoom é um smartphone com boa tela de 6,4 polegadas com tecnologia OLED (resolução 1.080 x 2.340 pontos) com sensor de impressões digitais integrado ao display, processador Qualcomm Snapdragon 675 de 2 GHz, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno (expansível até 1 TB com cartões microSD) e bateria de 4.000 mAH com carregador rápido (15W) na caixa do produto. E diferentemente dos aparelhos premium de outras fabricantes, o One Zoom vem com uma entrada para fones de ouvido padrão 3,5 mm.

Seu design frontal segue o padrão de mercado em 2019, com a tela ocupando a maior parte e poucas bordas – inclua aqui o notch/entalhe que circula a câmera frontal no topo. A parte traseira, porém, foge do comum com um acabamento em vidro fosco e as quatro câmeras posicionadas no centro superior, como se fosse uma peça de dominó.

As cores disponíveis são violeta, bronze e titânio. Além disso, algo inusitado aparece na traseira do One Zoom: o logotipo da Motorola (o M estilizado) se acende quando o aparelho está em uso, como em notebooks mais antigos da Apple – e é bastante visível, principalmente à noite. O recurso, porém, pode ser desligado pelo painel de configurações do smartphone.

Sistema, desempenho e bateria

O Motorola One Zoom vem com Android 9, com promessa de upgrade para Android 10 em algum momento. Vale notar que o Android neste aparelho não é a versão Android One (com atualizações garantidas pelo Google e presente nos outros modelos da linha One – Vision e Action), mas um Android “versão Motorola” mesmo.

De qualquer modo, os já tradicionais gestos usados pela fabricante (chamados de Moto Tela), com diversos atalhos, seguem funcionando como em modelos anteriores (como o “chacoalhar para ativar a câmera”), e a interface é a mesma dos demais produtos, limpa e direta ao ponto.

O desempenho do Snapdragon 675 é bom e funciona sem travamentos – apesar de ser um processador lançado no final de 2018. Em testes de desempenho como o GeekBench 5, o One Zoom bateu 1.530 pontos. Para referência, o Samsung Galaxy Note 10+ bateu 2.055 pontos no mesmo teste.

A bateria de 4.000 mAH dura um dia inteiro – após 12h fora da tomada, com uso intenso durante todo o dia, a média à noite era de 35% de carga, o que é excelente para um aparelho como esses.

Câmera

Quatro câmeras estão na traseira do Motorola One Vision: uma principal com 48 megapixels de resolução (que unem os pontos, gerando imagens de 12 megapixels) f/1.7 e estabilização óptica de imagem (OIS), uma grande angular de 16 megapixels (117 graus de visualização), uma câmera de profundidade de 5 megapixels (que auxilia no modo retrato) e uma zoom óptico equivalente a 3x de 8 megapixels de resolução. Já a câmera frontal traz 25 megapixels de resolução.

A qualidade de imagens é boa, mas segue o padrão inconsistente de alterar tons e cores na mudança de lente da câmera, por conta dos diferentes sensores. O desempenho noturno também é bom, e o zoom óptico ajuda a aproximar o objeto fotografado, mas não tão de perto como em outros aparelhos com mais zoom óptico, como o Huawei P30 Pro. De qualquer modo, é uma das melhores câmeras que a Motorola já fez.