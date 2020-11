Apple/Divulgação iPhone 12 Mini e o iPhone 12 Pro Max tem data de estreia no País

Dos quatro modelos de iPhone 12 anunciados pela Apple em outubro, dois já tem data para estrear no Brasil. Apple confirmou nesta quinta, 5, que o iPhone 12 Mini e o iPhone 12 Pro Max, respectivamente o mais barato e o mais caro iPhone da nova geração, começarão a ser vendidos em 20 de novembro. Os preços, porém, não foram divulgados.

O Brasil aparece em uma lista com outros 26 países que receberão os novos aparelhos. Curiosamente, o iPhone 12 e o iPhone 12 Pro ficaram de fora do anúncio. A filial brasileira da marca afirmou à reportagem que, por enquanto, só o iPhone 12 Mini e o iPhone 12 Pro Max estão previstos para a data. A companhia não explicou a ausência dos outros dois modelos.

Os novos iPhones terão pela primeira vez suporte à tecnologia 5G, que promete mais velocidade. A nova linha também funciona com o novo chip da Apple, o A14 Bionic.

Os modelos Pro trazem telas maiores, além de câmeras mais sofisticadas. Neste ano, o destaque para a linha mais profissional está em um novo sensor, chamado de LiDAR, que permite rastrear como a luz se reflete em ambientes, tendo uma visão 3D do mundo. Funciona para fotos e vídeos, e também para realidade aumentada.

Desta vez, os iPhones não virão com carregador e fone de ouvido na caixa. Durante o evento de anúncio do celular, a Apple afirmou que a decisão tem caráter ecológico: a medida visa reduzir a emissão de carbono, já que permite que mais iPhones sejam enviados em cada frete, além de reduzir a mineração de metais usados para o carregador. A empresa estima que já tenha vendido pelo menos 2 bilhões de carregadores no mundo todo. Porém, nas redes sociais, a empresa foi alvo de críticas de usuários, que criticaram a medida dizendo que há uma intenção comercial por trás do "discurso ecológico".