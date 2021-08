Samsung Galaxy Z Fold 3 virá com a caneta S Pen, da linha Note

É em agosto que, tradicionalmente, a Samsung apresenta os novos aparelhos da família Galaxy Note, conhecida por acompanhar a caneta S Pen. Este ano, porém, o modelo ficou de fora dos lançamentos e deu espaço à terceira geração de smartphones dobráveis da marca. Em evento global nesta quarta-feira, 11, a fabricante sul-coreana anunciou o Galaxy Z Fold 3, que dobra na horizontal, e o Galaxy Z Flip 3, que fecha na vertical como os antigos celulares flip – para preencher o vazio da linha Note, o modelo Fold herdará a “canetinha”.

Os dois aparelhos terão suporte ao 5G. Nos Estados Unidos, o Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3 custarão a partir de US$ 1,8 mil e US$ 1 mil, respectivamente –ainda não há preços nem data de lançamento no Brasil.

“O dobrável ainda é uma grande novidade, mas os consumidores estão cada vez mais aprendendo a usá-los”, disse Mario Laffitte, vice-presidente de relações institucionais da Samsung, em coletiva de imprensa com jornalistas brasileiros. O executivo reconheceu, entretanto, que a tecnologia dobrável ainda é restrita ao segmento premium.

O Galaxy Z Fold 3 tem tela de 7,6 polegadas quando aberto, e 6,2 polegadas fechado – é o mesmo tamanho do Galaxy Z Fold 2, que chegou ao Brasil em outubro do ano passado. A taxa de atualização da tela é de 120 Hz. Pela primeira vez em um celular dobrável, o Galaxy Z Fold 3 tem suporte à caneta S Pen.

Outro ponto de avanço foi a interface. O novo dobrável tem uma nova barra de tarefas e uma opção de acesso rápido a aplicativos. Como o celular funciona como um tablet quando aberto, a Samsung tem investido na otimização de apps, para aumentar a possibilidade de uso simultâneo de duas plataformas, dividindo a tela do aparelho.

Quanto à câmera, o Galaxy Z Fold 3 tem um conjunto triplo na parte de trás, com uma lente principal de 12 MP. A câmera de selfies do aparelho fechado é de 10 MP, e há um sensor de 4 MP "escondido" embaixo da tela quando o celular está aberto. O processador é o Snapdragon 888, da Qualcomm. O aparelho estará disponível com acabamento fosco, nas cores preto, prata e verde, e também terá resistência à água.

Samsung Galaxy Z Flip 3 ganhou tela externa maior

A nova versão do Galaxy Z Flip, que tem como proposta usar a dobradiça para deixar o celular mais portátil, chega ao mercado com tela de 6,7 polegadas quando aberto. A principal mudança em relação ao modelo anterior Z Flip é o visor externo, que agora é quatro vez maior, chegando a 1,9 polegadas. Além disso, a taxa de atualização de tela é de 120 Hz. A câmera traseira do Galaxy Z Flip 3 é dupla: cada uma tem 12 MP. A lente frontal é de 10 MP.

O modelo Flip também tem o chip Snapdragon 888 – segundo a Samsung, todos os países terão acesso ao mesmo processador. O celular estará disponível nas cores creme, preto, verde e roxo.

Cadê o Galaxy Note?

A Samsung confirmou ao Estadão que não lançará novos dispositivos Galaxy Note em 2021. A empresa afirmou que "planeja continuar a expandir a experiência Note e trazer muito de sua produtividade e recursos de criatividade, incluindo a caneta S Pen, no ecossistema Galaxy". Além do novo dobrável, o celular Galaxy S21, anunciado em janeiro, também veio com suporte à caneta da linha Note.

A fabricante, porém, não informou o futuro da linha nos próximos anos. "Vamos compartilhar mais detalhes sobre nosso portfólio futuro assim que estivermos prontos para anunciar", disse.

Samsung O relógio inteligente Galaxy Watch 4 tem como diferencial um leitor de composição corporal

Vestíveis

Além dos celulares, a Samsung apresentou outros aparelhos de seu ecossistema. Os novos relógios inteligentes da marca são o Galaxy Watch 4 e o Galaxy Watch 4 Classic, que têm como diferencial um leitor de composição corporal, que captura informações do corpo humano como porcentagem de gordura e água. Os dispositivos funcionarão com o sistema operacional Wear OS, do Google, e também terão as funções tradicionais de relógios inteligentes, como frequência cardíaca, eletrocardiograma e monitoramento de sono – durante as noites, a linha Galaxy Watch 4 é capaz de detectar roncos do usuário. Os relógios têm o processador Exynos W920 de 5 nanômetros e custarão a partir de US$ 250 nos Estados Unidos.

O novo fone de ouvido sem fio da marca é o Galaxy Buds 2, que custará US$ 150. Em vez do design parecido com um feijão como no Galaxy Buds Live, o modelo apresentado nesta quarta é circular e vem em quatro cores: roxo, verde, branco e grafite. O aparelho tem cancelamento de ruído ativo e conta com recursos de aprendizado de máquina para captar a voz do usuário com clareza – algo útil para ligações em lugares barulhentos, por exemplo. Quanto à bateria, o Galaxy Buds 2 promete cinco horas de reprodução de música e 20 horas quando carregado no estojo.

Os vestíveis ainda não têm data e preço de lançamento para o Brasil.