Samsung/Divulgação Versão 5G do Galaxy S10, que não será lançado no Brasil

Além de revelar os três novos modelos da linha Galaxy S10, a Samsung também anunciou nesta quinta-feira, 20, seu primeiro smartphone com 5G -- tecnologia de conexão móvel de quinta geração que permitirá acessos à internet pelo menos 10 vezes mais rápidos que a atual 4G. Trata-se do Samsung Galaxy S10 5G, um aparelho com especificações robustas e que chegará a mercados selecionados ainda em 2019 -- de acordo com a Samsung não há previsão para que o S10 5G, como deve ficar conhecido, chegue ao mercado brasileiro.

Ainda sem preço definido, o smartphone traz tela de 6,7 polegadas, maior que a do iPhone XS Max, e tem a primeira câmera com profundidade 3D da Samsung -- uma funcionalidade que poderá ser utilizada para realidade aumentada, tecnologia que foi popularizada com o jogo Pokémon Go e deve ser a nova fronteira dos celulares.

Além disso, o aparelho também traz bateria de 4.500 mAh (miliAmpére/hora), uma das maiores do mercado atualmente -- no Brasil, por exemplo, só a Lenovo tem um modelo com carga superior, o Moto G7 Power, de 5.000 mAh.

Segundo Renato Citrini, gerente de produtos de dispositivos móveis da Samsung no Brasil, ainda é cedo para ver um modelo desse tipo no País. O motivo é evidente: as redes 5G, que devem começar a ser disponibilizadas por operadoras nos EUA, na Coreia do Sul e em países da Europa este ano, ainda estão longe do mercado nacional. “É preciso ver quando essa tecnologia chegará ao Brasil para que o produto faça sentido no mercado”, disse ele, em sessão com jornalistas prévia ao Unpacked, evento no qual a Samsung anunciou seus novos aparelhos ao mercado nesta quarta-feira, 20, em São Francisco.

O lançamento desta quarta foi feito em parceria com a operadora americana Verizon, que garantiu que seus clientes serão os primeiros que poderão comprar o aparelho.

Foto: Bruno Capelas/Estadão A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 20, três novos modelos da linha Galaxy: o S10e, o S10 e o S10+. Entre eles, diferença de tela, tamanho, preço e especificações na câmera e no armazenamento. Enquanto S10 e S10+ seguem a linha dos últimos lançamentos da empresa, a novidade S10e é visto como uma opção econômica e mais acessível a quem deseja um celular premium. Foto: Bruno Capelas/Estadão A Samsung segue apostando na tela infinita, tecnologia que trouxe ao mercado no Galaxy S8, de 2017. Agora, a diferença é que a câmera frontal aparece em uma "gota" dentro da parte da frente do aparelho, o que dá ao smartphone melhor aproveitamento de tela. Além disso, é a primeira vez que um smartphone da Samsung traz tecnologia HDR 10+, patenteada pela empresa para TVs. O S10e traz tela de 5,8 polegadas; já o S10, de 6,1 polegadas e o S10+, de 6,4 polegadas. E uma manutenção no design: a entrada tradicional para fone de ouvido segue lá, para alívio dos fãs de música. Foto: Bruno Capelas/Estadão Os três aparelhos têm especificações robustas no que diz respeito a armazenamento e memória. O S10e tem opções com 128 GB de armazenamento e 6 GB de memória RAM, ou 256 GB de espaço interno e 8 GB de RAM. Já o S10 tem sempre 8 GB de RAM, com 128 GB ou 512 GB de armazenamento. O S10+, por sua vez, tem opções de 128 GB, 512 GB e 1 TB -- nesta última, a memória RAM é de 12 GB, um valor que se equipara a computadores voltados para jogos. Foto: Bruno Capelas/Estadão Os três aparelhos vão carregar os mesmos chips, que variarão de acordo com os países. Globalmente, os smartphones usarão o Samsung Exynos 9820, chip de última geração da Samsung. Nos EUA, por questões de conectividade, o processador será o Qualcomm Snapdragon 855, anunciado recentemente pela americana Foto: Bruno Capelas/Estadão Uma das principais novidades da linha Samsung Galaxy S10 é o carregamento coletivo -- ou Wireless PowerShare, como a empresa está chamando função. Ela vai permitir que o smartphone sirva como carregador de outros dispositivos por indução -- desde que eles tenham a tecnologia Qi, usada nos celulares da Samsung e também de sua rival Apple. Em termos de bateria, os três aparelhos são robustos: 3.100 mAh para o S10e; 3.400 mAh para o S10 e 4.100 mAh para o S10+. Foto: Bruno Capelas/Estadão Depois de apostar no reconhecimento de íris, a Samsung decidiu trazer de novo o reconhecimento de digital como principal ferramenta de segurança do celular. Agora, porém, ele surge dentro da tela, graças a um sensor de ultrassom, que poderá captar a impressão digital e ainda identificar fraudes -- um papel com a impressão digital ou mesmo uma película de silicone não vão permitir que o smartphone seja liberado. A função está disponível só no S10 e no S10+; no S10e, o leitor de reconhecimento de digitais está na lateral, perto do botão de volume. Foto: Bruno Capelas/Estadão A Samsung há anos tenta se diferenciar no mercado com as câmeras de seus smartphones. Neste ano, a empresa redobrou a aposta -- todos os celulares da linha S10 têm pelo menos três lentes. O S10e traz uma câmera frontal, de 10MP, e duas na traseira -- uma de 16MP, grande angular, e outra angular de 12 MP. Já o S10 adiciona à receita uma terceira lente na traseira, com 12 MP e zoom. O S10+, por sua vez, tem ainda uma segunda lente na parte frontal, de 8MP, voltada a capturar profundidade de campo para melhorar as selfies do usuário. Foto: Bruno Capelas/Estadão Ao todo, sete cores diferentes estarão disponíveis para a linha S10. Quatro delas estarão em todos os celulares: branco, preto, azul e verde. O S10e terá ainda o amarelo, bem chamativo, enquanto o S10+ terá branco e preto cerâmicos, que dá um acabamento bem interessante ao aparelho. Foto: Bruno Capelas/Estadão Nenhum dos três aparelhos têm preço definido por enquanto. Foto: Bruno Capelas/Estadão Os três aparelhos têm pré-venda iniciada no dia 21 de fevereiro e chegarão ao mercado em março, prevê a Samsung. No Brasil, não há datas definidas, mas especula-se que o início das vendas aconteça em meados de março.

*O repórter viajou a convite da Samsung