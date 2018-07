EA Game terá batalhas multiplayer em todas as eras da série de George Lucas

Pela segunda vez seguida, coube à EA a tarefa de abrir as novidades da E3, a maior feira de games do mundo, que acontece em Los Angeles. Mais uma vez, a empresa fez uma conferência morna, com muito blá-blá-blá e poucas grandes novidades de jogos. Parte da culpa tem um nome: Star Wars Battlefront 2, principal lançamento da empresa para este ano, que tomou conta de um terço dos 90 minutos da conferência.

Previsto para novembro de 2017, Star Wars Battlefront II terá um novo modo de história – ele vai acompanhar a capitã Iden Versio, em acontecimentos entre o Episódio VI e o Episódio VII da saga criada por George Lucas. Além disso, o game terá batalhas multiplayer em todas as eras da série, e a participação especial de John Boyega, o Finn de Star Wars: O Despertar da Força. Na apresentação em Los Angeles, o game teve seu modo multiplayer revelado – e impressionou pelos belos gráficos.

Já para quem esperava mais detalhes de FIFA ou Need for Speed, a expectativa foi frustrada. Do primeiro, a empresa apenas revelou a volta do Modo Jornada – lançado no ano passado, este modo mostra a história de Alex Hunter, jovem talento da base inglesa que agora tem a missão de brilhar nos gramados europeus. Do segundo, que chega em novembro e terá o título de Need for Speed: Payback um trailer interessante e a possibilidade de customizar carros antigos. como um fusca. Payback também terá um modo de missões de roubo especial – o que parece aproximar o jogo de games como GTA V.

Mais mistério foi feito ainda sobre Anthem, o novo jogo da produtora BioWare, responsável por títulos como Dragon Age e Mass Effect. Mas aqui há uma explicação: novidades de Anthem estarão presentes na conferência da Microsoft, prevista para este domingo, 11, às 18h – o Link vai acompanhar a conferência ao vivo.

Independente. A grande surpresa da apresentação da EA ficou por conta de um game indie. Feito pelos criadores de Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out conta a história de dois presos que se odeiam, mas devem se unir para fugir juntos da cadeia.

Além de um visual interessante, o game aposta em uma característica curiosa: ele só poderá ser aproveitado por dois jogadores ao mesmo tempo – dividindo o mesmo sofá ou pela internet. Durante o game, haverá momentos em que um acompanha uma cena, enquanto o outro joga, em tela dividida – como nos jogos multiplayer de antigamente. Sai no início de 2018.

Na área dos esportes, há novidades também para NBA Live 18 e Madden NFL 18. O primeiro ganhou um novo modo, The One, no qual o jogador poderá fazer partidas não só nos ginásios da NBA, mas também em quadras urbanas, jogando o melhor do "basquetebol de rua". O game de futebol americano, por sua vez, terá um modo de história semelhante ao modo Jornada de FIFA 18 – aqui, ele se chamará Long Shot.

Principal lançamento da EA em 2017, Battlefield 1 – ambientado na Primeira Guerra Mundial – vai ganhar uma expansão em setembro. Enquanto o game tinha batalhas na Europa Ocidental, a expansão, que vai se chamar "Em Nome do Czar", trará histórias do front do Leste Europeu e da Rússia, bem às portas da Revolução Russa.

Abaixo, lembre como foi a apresentação ao vivo da EA.