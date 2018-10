Microsoft/Divulgação Forza Horizon 4, novo jogo da popular franquia de jogos de corrida da Microsoft, será lançado para Xbox One e PC na próxima terça-feira, 2

Uma das franquias de jogos de corrida mais populares da atualidade ganha um novo capítulo nesta semana: Forza Horizon 4 será lançado para Xbox One e PC na próxima terça-feira, 2. O game traz como grandes novidades um mundo que poderá ser compartilhado por até 72 jogadores em um único servidor e uma mecânica de clima dinâmico que vai afetar diretamente as pistas do game, que nesta edição se passará na variada geografia da Grã-Bretanha.

Desenvolvido pelo estúdio inglês Playground Games, adquirido pela Microsoft no início de 2018 e que cuida da série do Xbox desde 2010, o novo jogo vai contar com mais de 450 carros – o catálogo mais extenso em um Forza – de montadoras consagradas como Audi, BMW, Lamborghini, Maserati e Mercedes-Benz. A ausência mais sentida entre os carros disponíveis é a Mitsubishi, que decidiu não renovar o acordo de licenciamento com a desenvolvedora.

Microsoft/Divulgação O novo sistema de estações dinâmicas em Forza Horizon 4 deixam as pistas da Grã-Bretanha sempre com novidades para os jogadores

Tomando como inspiração jogos como The Crew, da Ubisoft, Forza Horizon 4 vai contar com um mundo compartilhado em que até 72 usuários poderão jogar simultaneamente em um mesmo servidor. “A razão pela qual estamos fazendo isso é que nós acreditamos que jogadores de verdade, pilotos de verdade, vão exibir comportamentos mais interessantes e imprevisíveis do que qualquer inteligência artificial que nós desenvolvemos, mesmo as mais sofisticadas como a Drivatar [utilizada nos dois últimos Horizon]”, disse Ralph Fulton, diretor criativo da Playground Games, ao site norte-americano IGN.

Mesmo assim, quem decidir jogar sozinho também terá a oportunidade de fazer isso uma vez que o game traz um modo offline. “O jogo sempre estar online é um problema para os jogadores”, falou Mike Brown, designer de Forza Horizon 4, ao IGN. “Pode ser que você não esteja afim de jogar com outras pessoas, de vez em quando os jogadores simplesmente não querem ter que lidar com isso enquanto se divertem”, afirmou.

Clima dinâmico. Cada jogador vai sentir os efeitos da outra grande novidade para o jogo: o clima dinâmico que mudará drasticamente as pistas da Grã-Bretanha. “Em Forza Horizon 4, as estações do ano mudam todo o mundo em sua volta”, explicou Fulton durante a apresentação do jogo na E3, feira de games que acontece todos os anos em Los Angeles. “Cada uma delas trazem belezas e jogabilidade únicas e o mundo compartilhado se modifica além de qualquer expectativa”, completou.

Microsoft/Divulgação Forza Horizon 4 contará com o maior catálogo de carros disponível aos jogadores, serão mais de 450 carros para escolherem

Uma pista pode ser tranquila de andar no verão e na primavera, ela pode se tornar um lamaçal por conta das chuvas de outono e ficar bloqueada no inverno, fazendo com que caminhos alternativos apareçam. Na demonstração durante a E3, um lago, intransponível durante as estações mais amenas, congela no inverno e se torna um importante atalho. Essa mudança nas estações não vai afetar apenas o mundo, mas também partes mecânicas do carro como motores e pneus.

“A variação térmica do Reino Unido é algo enorme, a temperatura pode passar dos 30º C no verão e ficar abaixo de zero no inverno. Carros são muito afetados por isso, especialmente os pneus, então incorporamos isso na nossa jogabilidade e como os veículos são conduzidos”, disse Chris Phillips, designer da Playground Games, ao site Gamespot.

Microsoft/Divulgação Até 72 jogadores poderão se conectar simultaneamente em um único servidor de Forza Horizon 4 para jogarem juntos

Trilha sonora. Um outro ponto sempre aguardado pelos fãs de Forza é a trilha sonora do jogo e Horizon 4 não decepciona: são mais de 100 músicas divididas em seis rádios temáticas. Horizon Block Party vai trazer rap e hip-hop, Horizon Bass Arena - a mais tradicional das playlists em Forza - terá músicas EDM, house e dance, Horizon Pulse traz um mix de eletrônica, pop e disco, Horizon XS traz rock, indie e artistas alternativos, Timeless FM terá uma seleção de músicas clássicas e Hospital Records Radio traz composições inéditas feitas para o jogo.

A Playground Studios divulgou uma playlist completa com as músicas do jogo no serviço de streaming Spotify e você pode ouví-la abaixo.

Forza Horizon 4 terá cross-play entre PC e Xbox One, além de gráficos em 60 frames por segundo no Xbox One X. Haverá três edições: a padrão, com preço sugerido em R$ 199,95; a Edição de Luxo - que conta com passe para todas as expansões de carros futuras - por R$ 249,95; e a Edição Suprema, que sai por R$ 319,95 e vai ter disponível também as expansões de mapa futuras e carros especiais utilizados nos filmes da franquia James Bond.