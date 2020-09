Microsoft Imagem com preços sugeridos e data foi divulgada na noite desta segunda-feira, 21.

A Microsoft anunciou na noite desta segunda-feira, 21, o preço e a data de lançamento dos novos consoles da família Xbox no Brasil. Mais simples e sem leitor de mídia física, o Xbox Series S custará R$ 3 mil no Brasil. Mais poderoso, o Xbox Series X será vendido por R$ 5 mil no País.

Os dois videogames chegarão às lojas brasileiras em 10 de novembro, anunciou a Microsoft em comunicado distribuído à imprensa e também nas suas redes sociais.

Os consoles começarão a ser vendidos no Brasil na mesma data que nos Estados Unidos – a pré-venda, no entanto, deve demorar um pouco mais para começar aqui, enquanto lá fora está marcada para ser aberta nesta terça-feira, 22.

Com o anúncio, a Microsoft também garante que seus videogames de nova geração chegarão ao País dias antes do rival PlayStation 5, da Sony. Na semana passada, a japonesa anunciou que as duas versões do aparelho vão desembarcar no País no dia 19 de novembro, por preços que variam entre R$ 4,5 mil e R$ 5 mil.