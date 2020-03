O Nubank anuncia nesta quinta-feira, 5, que vai começar a disponibilizar para seus usuários a opção de recarregar celulares pré-pagos com cartão de crédito. Até então, só era possível recarregar aparelhos na NuConta usando a função de débito, a partir de recursos disponíveis na conta.

Inicialmente, o serviço funcionará em caráter experimental para usuários selecionados. “Queremos ser a conta principal dos brasileiros. Para isso, queremos criar soluções práticas e convenientes que facilitem a vida das pessoas”, disse Vitor Olivier, vice-presidente de consumo e operações do Nubank.

Paulo Whitaker/Reuters Em janeiro, o Nubank atingiu a marca de 20 milhões de clientes

Para usar o recurso, basta selecionar a opção Recarga de Celular no aplicativo do Nubank. Depois, é preciso inserir o número do celular e informar a operadora – são seis, ao todo (Claro, Vivo, TIM, Oi, Correios e Nextel). Por fim, o usuário seleciona o valor da recarga, a forma de pagamento e conclui a transação digitando a senha do cartão. O valor da recarga será creditado na próxima fatura do cliente.

Em janeiro, o Nubank atingiu a marca de 20 milhões de clientes, divididos entre os usuários do cartão de crédito roxo (12 milhões) e os da conta digital (17 milhões).

Após receber um aporte de US$ 400 milhões liderado pelo fundo americano TCV, em julho do ano passado, o Nubank está avaliado em cerca de US$ 10 bilhões. Ao todo, a empresa já levantou US$ 820 milhões em rodadas de investimento. Nesta semana, a empresa lançou também seu cartão de crédito no México, em sua primeira incursão fora do Brasil.