O Nubank anunciou nesta quinta-feira, 8, que vai investir US$ 135 milhões em sua operação no México, na primeira vez que a empresa levanta recursos exclusivos para aportar na subsidiária do país latino.

A fintech vai injetar US$ 70 milhões na operação e o restante da cifra será financiado por JPMorgan, Goldman Sachs e Bank of America, afirmou a empresa em comunicado à imprensa.

Paulo Whitaker/Reuters Os recursos do aporte serão destinados para contratação de pessoal, desenvolvimento tecnológico e expansão do negócio local

O investimento ocorre um ano depois que o Nubank lançou seu primeiro produto no México, um cartão de crédito. Segundo a empresa, mais de 1,5 milhão de pessoas se inscreveram para ter o cartão no país.

Os recursos do aporte serão destinados para contratação de pessoal, desenvolvimento tecnológico e expansão do negócio local, afirmou o Nubank. Além do México e Brasil, o Nubank tem operações na Colômbia. A empresa afirma ter 35 milhões de clientes.

Nesta semana, a fintech fez outros dois anúncios importantes para a sua operação. O primeiro foi uma nova função no aplicativo que permite parcelar compras específicas depois de o usuário, no ato do pagamento, ter escolhido pagar tudo de uma única vez. A novidade já estava em testes para os usuários mexicanos da plataforma e começa a ser implementada no Brasil.

Também, o Nubank anunciou a contratação do americano Matt Swann, ex-Amazon, como novo diretor de tecnologia da startup. Recentemente, David Vélez, um dos fundadores da empresa, foi promovido ao cargo de presidente global, enquanto Cristina Junqueira assumiu como presidente das operações no Brasil.