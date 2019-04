No palco, um empreendedor de 23 anos, o brasileiro Henrique Dubugras, fundador da Brex, startup de meios de pagamentos que atua no mercado americano e que, em menos de um ano, carrega o título de unicórnio – valorização superior a US$ 1 bilhão. Na plateia, pesos-pesados do capitalismo nacional, como Jorge Paulo Lemann e seu sócio no fundo 3G, Marcel Telles; Carlos Brito, presidente da AB InBev; Elie Horn, fundador da Cyrela; o banqueiro André Esteves, do BTG; além de representantes das famílias Ermírio de Moraes, da Votorantim, ou dos Moreira Salles, do Itaú Unibanco. Boa parte deles tomando notas.

A cena no auditório do Museu da História do Computador, símbolo do Vale do Silício, ilustra bem a atmosfera do Brazil At Silicon Valley, conferência organizada por estudantes brasileiros na Universidade de Stanford com o objetivo de procurar soluções, por meio de tecnologia e inovação, para aumentar a competitividade da economia brasileira. Realizado no início da semana passada, o evento de dois dias trouxe representantes de vários setores e partes do mundo para discutir quatro temas: educação, saúde, governo e setor financeiro.

Wish Internacional Da esquerda para a direita: Vélez (NuBank), Street (Stone), Dubugras (Brex) e Micky Malta (Ribbit Capital) debateram soluções para o País

A ideia do evento veio de uma espécie de incômodo. “Somos tão privilegiados por estar aqui, temos acesso a tanta informação, que queríamos levar algo para o Brasil”, diz Djalma Rezende, um dos copresidentes da conferência. “Com o evento, levantamos dados para saber onde estamos (foi lançado um estudo da McKinsey sobre a economia digital brasileira) e reunimos um grupo diverso (formado por estudantes, investidores, empresários, empreendedores e governo) para que pudéssemos criar uma rede”, afirma Luciana Barrancos, também copresidente. O grupo de oito alunos atraiu um time influente de padrinhos. Além de Lemann, Rodrigo Xavier, ex-presidente da Merrill Lynch no Brasil, que está em período sabático em Stanford; Eduardo Mofarrej, ex-Tarpon e presidente da Renova BR; e Hugo Barra, vice presidente de realidade virtual do Facebook.

Prova de fogo. Em sua palestra, Dubugras, da Brex, contou como as dificuldades no País serviram como uma espécie de prova de resistência para o mercado americano. “A gente tem tão poucos recursos que tem de desenvolver um produto muito bom.” O painel sobre as chamadas fintechs – startups focadas em serviços financeiros – reuniu histórias de empresas iniciantes em um setor no qual o País se destaca: David Vélez, do cartão de crédito NuBank, e André Street, da Stone, startup de maquininhas com valor de mercado de US$ 10 bilhões.

Mas os casos de sucesso não foram capazes de segurar, por exemplo, a operação brasileira do Sequoia Capital, um dos mais importantes fundos de investimento da área de tecnologia. Responsável pelos aportes globais do fundo, Doug Leone não usou meias palavras para explicar por que decidiu sair do País em 2013: o Brasil tem uma escassez assustadora de engenheiros. “Hoje, tudo é uma combinação de ciências como biologia, química e física com engenharia de software. Se pudesse dar um conselho, falaria: faça tudo para formar engenheiros de software”. Segundo ele, o País precisa ainda se concentrar em inovar para resolver problemas locais, sem perder tempo copiando modelos vencedores.

Líder para a América Latina do gigante japonês Softbank, que anunciou no mês passado um fundo de US$ 5 bilhões para a região, Marcelo Claure disse que os países com grandes problemas são os que mais precisam de negócios disruptivos. Ele diz que o Brasil, com as reformas corretas, tem uma grande oportunidade.

Em meio a investidores e startups, houve também discussões sobre educação, saúde e a importância de se formar de lideranças na gestão pública. Curadora do evento em educação, Iona Szkurnik, da Lumiar Education, reforçou a preocupação em tratar o tema como política de Estado. Entre os convidados para debater o tema, Yuli Tamir, ex-ministra da Educação de Israel, e Jim Knight, ex-ministro britânico que está à frente da plataforma de treinamento de professores TES. “Startups são importantes, mas não resolvem. Educação precisa ser vista como um valor da sociedade.”

A uma plateia que reunia pelo menos 10% do PIB brasileiro, o apresentador Luciano Huck, outro padrinho do evento, subiu ao palco com exemplos de como a tecnologia transformou comunidades. “Não dá para planejar construir unicórnios e não perceber um país desigual como o que temos. A elite brasileira tem de ser parte da solução deste problema.”