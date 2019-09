Cerca de 60% das startups de saúde brasileiras, as chamadas healthtechs, têm sede na região Sudeste, enquanto outros 28% são da região Sul. A concentração das healthtechs no País são um dos dados que mais chamam a atenção em estudo realizado pelo Dataminer, braço de pesquisa da consultoria de inovação Distrito. O levantamento será divulgado nesta quinta-feira, 12 e obtido com exclusividade pelo Estado. De acordo com a pesquisa, existem hoje 386 startups de saúde no Brasil, sendo que nenhuma delas está localizada na região Norte.

Quando analisada a presença de healthtechs por estado, São Paulo se destaca, com aproximadamente 40% – em seguida aparecem os estados de Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A concentração no Sudeste não acontece só com as healthtechs: recentemente, a pesquisa Radar AgTech mostrou que a região concentra dois terços das startups do agronegócio no Brasil.

Regis Duvignau/Reuters Ao redor do mundo, já existem 37 healthtechs que valem mais de US$ 1 bilhão

De acordo com o estudo, a gestão da saúde é a área que mais atrai startups: cerca de 23% das empresas mapeadas oferecem soluções desse tipo. O Distrito considerou que existem hoje no Brasil healthtechs de diferentes categorias, incluindo farmácia e diagnóstico, inteligência artificial e tecnologias para o monitoramento de pacientes.

Em geral, as healthtechs brasileiras têm poucos funcionários: 94% delas têm até 50 pessoas na equipe, mostra a pesquisa. Além disso, cerca de metade das startups de saúde apresenta soluções para empresas e a outra metade para o consumidor, o que mostra um equilíbrio entre o tipo de serviço prestado pelas empresas.

“Apesar do setor de saúde ter evoluído muito nos últimos anos, especialmente no âmbito privado, ainda existem oportunidades para a geração de melhorias em escala, para a ampliação do acesso a serviços de qualidade e a reversão da ineficiência de gestão responsável por longas filas em hospitais”, diz Gustavo Araujo, do Distrito.

Lá fora

O estudo também revelou números globais sobre o setor de healthtechs. Ao redor do mundo, já existem 37 healthtechs que podem ser chamadas de unicórnios (empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão), sendo que a maior parte delas nos Estados Unidos e na China.

Também houve um aumento de investimento no setor, segundo a pesquisa. Entre os anos de 2013 e 2014, o volume de aportes em healthtechs deu um salto de US$ 2,8 bilhões para US$ 7,1 bilhões.