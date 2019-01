Maior feira de tecnologia do mundo, a Consumer Electronics Show (CES) começou suas atividades neste domingo, 7, com o CES Unveiled. Trata-se de uma apresentação rápida, com grandes empresas e startups, mostrando um pouco do que vão exibir ao longo do evento, realizado nesta semana em Las Vegas.

Para quem gosta de um bom vinho, mas não sabe se ele está sendo servido na condição ideal, uma boa pedida é o Smart Wine Aerator, da startup francesa Aveine. Com preço estimado de US$ 250, o dispositivo estará disponível no mercado americano no fim do mês -- ele é capaz de aerar o vinho e sugerir ao usuário qual é a temperatura correta para bebê-lo. Para isso, a empresa cadastrou uma base de 6 mil rótulos -- para receber as informações, o consumidor deve apenas fotografar o código de barras com a câmera do seu celular e instalar o app da empresa.

Para os fãs de games, uma das novidades mais curiosas desta CES 2019 é o 3D Rudder. Trata-se de um controle para os pés para acompanhar o óculos de realidade virtual PlayStation VR -- com ele, o usuário pode caminhar de fato, em vez de se locomover apenas usando um controle. Custa US$ 119 na pré-venda; começa a ser entregue em abril deste ano.

Criado por uma empresa acelerada pela Samsung na Coreia do Sul, o Welt é um cinto inteligente de múltiplas funções. Pode acompanhar o diâmetro do corpo do usuário, identificar padrões de comportamento para avisar sobre quedas (algo útil para idosos) e também contar passos. Custa US$ 200 nos EUA.

Normalmente, as grandes empresas não mostram muitas coisas no CES Unveiled. Não foi o caso da LG, que trouxe à tona uma máquina de fazer cerveja. Sem preço ou data de lançamento divulgados, o dispositivo funciona de forma parecida com uma máquina de café Nespresso, com cápsulas para criar uma cerveja. A diferença é o tempo: a máquina leva 2 semanas para preparar 5 litros de cerveja. “É para alguém que gosta de impressionar os amigos”, comentou um representante da empresa no local. Ok, então.

Reduzir os danos em acidentes com bicicletas é a promessa do B’Safe, um airbag conectado para ciclistas. Com sensores de proximidade para detectar impactos, ele é capaz de se inflar em apenas 8 milissegundos. Protege o pescoço e as costas e estará disponível no mercado americano em março. O preço, porém, é salgado: cerca de US$ 700.

Ainda no ramo das bicicletas, o Winkbar, da startup francesa Velco, é um guidão inteligente. As duas luzes, além de iluminar o caminho a seguir, também servem como GPS (se as duas estão ligadas, é preciso ir em frente; se apenas uma, é preciso fazer a curva). Além disso, o dispositivo também tem um sensor de localização, que permite encontrar a bicicleta em caso de roubo. O aparelho se conecta ao celular do usuário via Bluetooth e custará US$ 200 nos EUA.

Pintar as unhas em casa é um problema para você? Então a Nail Printer, da empresa chinesa Funai, pode ser uma boa saída: por US$ 450, o dispositivo é capaz de imprimir (com tinta de impressora jato-de-tinta) o desenho que você quiser na sua unha, em menos de dez segundos. Para remover a tinta, é só usar a boa e velha acetona.

Bombear leite materno é uma tarefa custosa e, por vezes, que atrapalha a rotina das mães. Não por muito tempo, se depender da startup inglesa Elvie, que criou o Elvie Breast Pump, um dispositivo silencioso e discreto -- a mãe pode bombear leite por debaixo de sua roupa e conversar com alguém sem o interlocutor nem notar a segunda tarefa. Chega em fevereiro aos EUA e custará US$ 799, no kit com duas bombas.