Sergio Perez/Reuters Kipman esteve presente em diversos projetos da Microsoft relacionados à realidade virtual

Alex Kipman, brasileiro responsável pela criação de vários produtos na Microsoft, foi demitido da empresa nesta terça-feira, 7, após acusações de assédio e má conduta dentro da companhia. Kipman liderou projetos importantes como o dispositivo Kinect, para Xbox e os óculos de realidade virtual Hololens.

A informação foi divulgada pelo site Geek Wire, que teve acesso a um email enviado aos funcionários, comunicando o desligamento de Kipman. De acordo com o site, o responsável pelo aviso interno à empresa foi Scott Guthrie, chefe da divisão de inteligência artificial e nuvem da Microsoft.

"Nos últimos meses, Alex Kipman e eu conversamos sobre o caminho da equipe daqui para frente. Decidimos mutuamente que este é o momento certo para ele deixar a empresa para buscar outras oportunidades", afirmou Guthrie.

Em maio deste ano, a revista Wired publicou uma reportagem em que acusava Kipman e outros executivos da Microsoft de assédio moral e sexual dentro da empresa. Segundo a reportagem, fontes afirmaram que o engenheiro frequentemente fazia do ambiente de trabalho um local hostil para mulheres.

Outro relato aponta para um teste com o Hololens, em que Kipman usou um vídeo de jovens seminuas em uma cena de “guerra de travesseiros". Diversos funcionários presentes no teste relataram que era comum que o engenheiro trouxesse tipos de pornografia para testes de realidade virtual.

Atualmente, Kipman era responsável pelo desenvolvimento de produtos voltados para o metaverso na Microsoft.

"Agradeço a tremenda visão que Alex forneceu à Microsoft ao longo dos anos e tudo o que ele fez para avançar nossas ofertas Metaverso. Alex está comprometido em ajudar as equipes com o processo de transição nos próximos dois meses e garantir o sucesso antes de perseguir o que vem a seguir para ele’, completou Guthrie no comunicado.

Carreira

Nascido em Curitiba, no Paraná, Kipman se formou em Engenharia de Softwares pela Rochester Institute of Technology, em Nova York. Na Microsoft desde 2002, suas duas principais criações na empresa foram o Kinect, uma câmera que reconhece movimentos para videogame, e o Hololens, óculos de realidade virtual da empresa.

Sob seu comando, o Kinect vendeu aproximadamente 35 milhões de unidades desde seu lançamento, mas, apesar de seu impacto inovador, foi incapaz de decolar como produto comercial. O Hololens entrou em debate na empresa sobre sua continuidade, principalmente após o conceito de metaverso se espalhar pelas empresas de tecnologia.

O brasileiro também esteve presente em diversos projetos da empresa relacionados à realidade virtual, como o Minecraft Earth e no desenvolvimento da área de Xbox. Além disso, Kipman também teve passagem pela equipe de desenvolvimento do Windows.