Apple Apple Watch Series 6 e Apple Watch SE, a versão "mais barata" do dispositivo, estão disponíveis para compra no Brasil a partir desta sexta-feira, 16

A Apple anunciou que a venda do Apple Watch Series 6 e o Apple Watch SE começará nesta sexta-feira, 16, no Brasil. Os modelos, lançados em um evento no mês de setembro, trazem novidades no monitoramento de saúde e ficam disponíveis para compra no site na mesma semana em que a empresa anunciou outro grande produto da marca: o iPhone 12.

Com preços que variam de R$ 3,8 mil a R$ 6,850 mil, os dispositivos da Apple ganharam um modelo mais barato, como também acontece no mundo dos iPhones: o Apple Watch SE. A versão mais barata tem suporte do WatchOS 7, e tem design semelhante ao Apple Watch 4 — mas equipado com o chip S5.

As novidades no Watch Series 6 ficam mesmo por conta do maior uso do dispositivo em relação à saúde. O relógio mede a quantidade de oxigênio no sangue, a partir de um oxímetro, além de um monitoramento mais preciso do sono. A função de eletrocardiograma também está presente no modelo, que também tem um novo processador, o S6, que promete desempenho até 20% mais rápido.

Além disso, a empresa aposta em um novo modelo de pulseira sem presilha, a Solo Loop, e os modelos mais recentes têm ainda opção de conexão de telefonia celular (4G), para chamadas e acesso à internet.

Disponíveis em dois tamanhos — 40mm e 44mm —, ambos os relógios são vendidos com a opção com ou sem a conexão, o que impacta no preço final para o usuário. O Watch SE de 40mm sem 4G, custa R$ 3,8 mil, enquanto com 4G o preço vai para R$ 4,4 mil. Já no modelo Watch Series 6, o mesmo tamanho de 40mm com 4G sai por R$ 5,3 mil, e a versão com conexão 4G chega ao mercado por R$ 6,5 mil.

Confira os preços do Apple Watch 6 e Apple Watch SE no Brasil

Apple Watch SE:

R$ 3,8 mil com 40mm e GPS

R$ 4,4 mil com 40mm e GPS + 4G

R$ 4,150 mil com 44mm e GPS

R$ 4,750 mil com 44mm e GPS + 4G

Apple Watch Series 6:

R$ 5,3 mil com 40mm e GPS

R$ 6,5 mil com 40mm e GPS + 4G

R$ 5,650 com 44mm e GPS

R$ 6,850 com 44mm e GPS + 4G