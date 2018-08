Reuters/Lucas Jackson Ji Soo Yi, vice-presidente de estratégias de inteligência artificial da Samsung, apresenta a caixa de som conectada Galaxy Home

A Samsung apresentou na manhã desta quinta-feira, 9, durante evento em Nova York, um novo produto para sua linha de dispositivos inteligentes: a caixa de som conectada Galaxy Home. Não foi uma surpresa: a empresa já havia antecipado, no primeiro semestre, que pretendia lançar um produto do tipo.

O aparelho, que terá formato de vaso e conta com alto-falantes da AKG, ainda não tem data de lançamento ou preço definidos – mais detalhes devem ser fornecidos em novembro, quando a empresa realiza sua conferência de desenvolvedores. No entanto, é um sinal de que a sul-coreana pretende disputar espaço nesse novo mercado com as rivais Amazon, Google e Apple – a varejista hoje lidera o setor com as caixas de som Amazon Echo, com folga para o Google Home e o HomePod, da fabricante do iPhone.

Assim como os produtos dos rivais, o Galaxy Home terá como centro de seu funcionamento a assistente pessoal Bixby, desenvolvida pela Samsung e já presente em dispositivos como o celular Galaxy S9 e o Galaxy Note 9, apresentado também nesta manhã. Segundo a empresa, a caixa de som conectada Home terá seis alto-falantes diferentes, podendo funcionar em sistema surround. Um de seus diferenciais, aposta a fabricante, será poder direcionar o som para o usuário, caso este diga "Hi Bixby" (olá Bixby).

Reuters/Lucas Jackson O novo Galaxy Watch, relógio inteligente da Samsung: preços começam em US$ 330

Relógio inteligente. No evento em Nova York, a empresa também mostrou um novo modelo de relógio inteligente, o Galaxy Watch. Mais do que mais um aparelho, o dispositivo marca a criação de uma nova linha de produtos da empresa – os outros relógios inteligentes lançados pela sul-coreana até aqui eram todos chamados de Galaxy Gear.

O Galaxy Watch terá duas versões diferentes: uma terá apenas conectividade Bluetooth, enquanto a outra, com um chip 3G/4G, poderá funcionar de forma autônoma, sem a necessidade de apoio de um celular da empresa. Haverá ainda dois tamanhos diversos: um com 42 mm de diâmetro, em versões preta e ouro rosado, e outro com 46 mm de diãmetro, em prata.

Foto: REUTERS/Lucas Jackson A Samsung apresentou em um evento em Nova York, na manhã desta quinta-feira, 9, seu novo smartphone premium, o Galaxy Note 9. A empresa também usou o momento para anunciar uma caixa de som conectada e um relógio inteligente. Confira os principais anúncios do evento: Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP A tela do novo Galaxy Note tem 6,4 polegadas: é a maior tela que um aparelho desta linha da Samsung já teve. O painel é super Amoled. Assim como os outros smartphones da linha Note, o Galaxy Note 9 possui uma tecnologia que oferece resistência ao vidro, tanto na frente quanto atrás do celular. Quanto às medidas e ao design, ele se manteve parecido com seus antecessores -- o Note 9 é apenas um pouco mais largo e mais pesado. Foto: REUTERS/Lucas Jackson O armazenamento interno do Galaxy Note 9 é uma das coisas que mais chamam a atenção no aparelho. O modelo básico do aparelho terá 128 GB, enquanto o mais avançado terá 512GB. Além disso, em ambos os modelos, o usuário terá a opção de colocar um cartão de memória de até 512 GB, o que pode levar o espaço total do aparelho para 1 TB. Foto: REUTERS/Lucas Jackson A bateria é sempre um ponto importante quando se trata da linha Note, já que a Samsung enfrentou problemas com o Galaxy Note 7 -- foram registradas explosões de baterias do celular em vários países. Este ano, a marca apostou em uma bateria potente para o Galaxy Note 9, que oferece 4.000 mAh (miliAmpère/hora). Segundo a empresa, essa bateria deve durar “um dia e mais um pouco”. Foto: REUTERS/Lucas Jackson Nos Estados Unidos, será possível encontrar o smartphone nas cores preto, cobre (laranja), violeta e azul. Foto: REUTERS/Lucas Jackson O novo celular da Samsung seguiu a tendência do processador usado no Galaxy S9 e do S9 Plus: o Qualcomm Snapdragon 845. O smartphone terá dois modelos diferentes, um com memória RAM de 6GB e outro com 8GB. Foto: AP Photo/Richard Drew As especificações de câmera do Galaxy Note 9 são as mesmas que as do Galaxy S9 Plus: a câmera traseira tem duas lentes de 12 megapixels, com aberturas variáveis, e a frontal tem 8 megapixels. A aposta da Samsung para a câmera do Galaxy Note 9 foi a inteligência artificial: uma nova função permite que o celular faça uma leitura dos elementos da cena que o usuário quer fotografar, e a partir disso o software consegue ajustar configurações como brilho e contraste para registrar da melhor forma possível aquele momento. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP Marca registrada da linha Note, a caneta S Pen do Galaxy Note 9 ganhou novos recursos. Agora, a caneta terá conexão Bluetooh - com a função, ela poderá funcionar como um controle remoto para tirar selfies com o celular de longe, por exemplo. A mudança, entretanto, não alterou função essencial da caneta: ela continua sendo um acessório que ajuda a escrever e a desenhar na tela do aparelho. Foto: Bloomberg/Andrew Harrer No evento desta quinta-feira, 9, a Samsung também anunciou uma parceria com a Epic Games, empresa que criou o Fortnite, um jogo que é febre no mundo todo. A versão beta do Fortnite já está disponível para usuários da linha Galaxy e deve chegar em breve para outros aparelhos Android. Quem quiser jogar, vai precisar baixar o Fortnite pelo site da Epic Games -- a empresa optou por não usar a loja de aplicativos Play Store. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP Quem se interessou pelo novo smartphone pode comprá-lo por US$ 1 mil, no caso do aparelho com armazenamento de 128 GB, e por US$ 1.250, se quiser o modelo com 512GB. A pré-venda começa no dia 10 de agosto, e o Galaxy Note 9 chega às lojas no dia 24. Quanto à chegada do Galaxy Note 9 ao Brasil, ainda não há previsão de data nem informações sobre o preço de lançamento. Foto: REUTERS/Lucas Jackson Além do novo smartphone, a Samsung aproveitou o momento para anunciar outras novidades. Umas delas é o relógio inteligente Galaxy Watch -- a empresa optou por investir na marca Galaxy ao invés de continuar a sua linha de relógios Gear. O dispositivo tem conexão 3G e será disponibilizado em um tamanho menor, de 42 mm, e um maior, de 46 mm. O Galaxy Watch estará disponível nos Estados Unidos no dia 24 de agosto e na Coreia no dia 31. Os outros mercados receberão o aparelho no dia 14 de setembro. Nos Estados Unidos, Galaxy Watch com Bluetooth custará a partir de US$ 329,99. Foto: REUTERS/Lucas Jackson Na ocasião, a empresa também anunciou a caixa de som conectada Galaxy Home, que será equipada com o assistente pessoal Bixby. O novo dispositivo coloca a Samsung dentro do mercado ocupado pelo HomePod da Apple, pelo Echo da Amazon e pelo Google Home. A Samsung afirmou que o seu alto-falante inteligente conseguirá fazer quase as mesmas funções que o assistente Bixby faz em um celular. O visual do Galaxy Home é diferente das caixas concorrentes: ele tem acabamento de tecido e três pernas de metal. Além disso, a marca anunciou uma parceria com o Spotify para oferecer um streaming de música para diferentes dispositivos da Samsung.

Por enquanto, apenas a versão com Bluetooth tem lançamento previsto: 24 de agosto nos EUA e 31 de agosto na Coréia do Sul – o modelo com 42 mm vai custar US$ 330; já o maior sairá por US$ 350. A Samsung ainda não divulgou os preços ou a data de lançamento do aparelho na versão 4G, nem se ele será lançado aqui no Brasil.

Os dois modelos rodam com o sistema Tizen, criado pela própria Samsung, e terão 4 GB de armazenamento – a versão com chip 4G terá 1,15 GB de memória RAM; já a com Bluetooth terá apenas 768 MB de memória RAM. Ambos também são resistentes à prova d'água e poeira e tem processador Exynos 9110, com processamento de 1,15 GHz.