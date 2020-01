Elon Musk/Twitter Elon Musk lança nova faixa e comemora momento da Tesla

Parece que o jogo virou para Elon Musk. O fundador da Tesla passou 2018 enfrentando problemas de produção na montadora e teve sua capacidade de gestão colocada em dúvida por investidores e órgãos reguladores - muito por conta de seu comportamento errante nas redes sociais. Em 2019, porém, a montadora acertou o ritmo e ultrapassou a Volkswagen em valor de mercado.

Para comemorar a boa fase, o executivo voltou a atacar de músico e produtor. Nesta sexta, 31, ele soltou na página da Emo G Records, sua gravadora fictícia no SoundCloud, a faixa "Don't Doubt Ur Vibe", um EDM alto astral de vocais etéreos que parece altamente influenciado pela Grimes. A namorada e futura mãe do filho do executivo reina no underground produzindo e compondo faixas eletrônicas.

Essa não é a primeira vez que Musk arrepia no mundo musical. Em abril do ano passado, Musk lançou a faixa "RIP Harambe", um rap que homenageia um gorila morto e que faz diversas menções ao consumo de maconha. A faixa foi lançada meses depois de o executivo fazer barulho ao aparecer num podcast fumando a erva, cujo uso recreacional é legalizado na Califórnia, Estado onde vive.

No novo som, Musk parece novamente refletir na música seu estado de espírito. Além da boa fase da Tesla, que teve aumento de receita e viu suas ações subirem 11% na quarta, 30, e da paternidade encaminhada, Musk também se livrou da acusação de difamação por chamar um mergulhador britânico de pedófilo. Nem o vidro quebrado de maneira constrangedora na apresentação do Cybertruck parece ter abalado o executivo.

No Twitter, Musk disse que compôs e cantou em "Don't Doubt Ur Vibe" - ele não revelou que fez a produção da faixa, mas também compartilhou na rede social fotos no estúdio.