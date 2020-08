Jason Alden/Bloomberg A Netflix já não é a única plataforma de streaming no mercado. Como escolher entre as opções?

O Disney+, serviço de streaming da gigante, vai chegar ao Brasil em 17 de novembro. Assim, a disputa no setor, que tem a Netflix como nome mais conhecido, deve esquentar ainda mais.

Ter tantas opções assim, porém, significa também ter que gastar mais para ter acesso a tudo o que é oferecido - e, claro, não é todo mundo que tem dinheiro para assinar todas essas plataformas, que juntas custam R$ 152,49 caso o consumidor decida pagar pelos planos mais caros. Então como decidir pelo serviço ideal?

Para te ajudar a decidir, o Estadão separou as principais características das seis plataformas de streaming mais conhecidas do País.

Netflix

Netflix A Netflix foi a pioneira e chegou ao Brasil ainda em 2011.

A Netflix foi a plataforma de streaming que chegou primeiro ao Brasil, em 2011, e desde então tem feito bastante sucesso com seus conteúdos originais e seu catálogo vasto de produtos exclusivos. São esses títulos inclusive, além do pioneirismo, que mantém boa parte da base de usuários do serviço no País.

Entre os produtos originais estão séries de grande sucesso, como Stranger Things, La Casa de Papel, House of Cards, Dark e Black Mirror, e filmes muito bem avaliados, como O Irlandês, O Menino que Descobriu o Vento, Dois Papas, Roma e História de um Casamento.

A Netflix conta com três categorias de assinatura que permitem números diferentes de telas simultâneas. A assinatura mais básica, para uma tela e resolução padrão, o valor é de R$ 21,90. Para duas telas em resolução Full HD (1080p), o preço sobe para R$ 32,90. O valor mais alto, de R$ 45,90, permite até quatro telas simultâneas e resolução 4K.

É possível acessar em vários tipos de dispositivos: navegador de internet, aplicativo para mobile, TVs smart, centrais multimídia para TV, como o Chromecast e a Apple TV, e consoles de videogame. Assim com todas as outras plataformas, você tem a possibilidade de baixar os filmes para assistir quando estiver offline.

Amazon Prime Video

O Prime Video é bem mais barato que as assinaturas da Netflix e traz boas produções exclusivas.

O Prime Video é a aposta da Amazon para a área de streaming. No entanto, a transmissão de vídeo é apenas uma parte do Amazon Prime, pacote de benefícios da gigante. Com o Prime, os assinantes têm acesso a vantagens como frete rápido e gratuito em compras na loja online, streaming de música, Twitch Prime (vantagens na Twitch, plataforma de lives que pertence a Amazon) e Prime Reading (seleção rotativa de eBooks e revistas disponibilizada de graça).

O pacote completo custa R$ 9,90. Falando do Prime Video, com uma única conta é possível assistir a conteúdos em até três dispositivos, desde que sejam produtos diferentes. Ou seja, não é possível assistir à mesma série nos três aparelhos. O serviço está disponível tanto nos navegadores de internet quanto nos aplicativos para mobile e TVs smart.

O Prime Video conta com um grande catálogo de séries e filmes, além de títulos originais, como as séries The Boys, Hunters e Star Trek Picard, além de filmes como o documentário Tudo ou Nada: Seleção Brasileira.

HBO GO

Reprodução HBO GO traz as séries exclusivas do canal de TV a cabo, como Game of Thrones, Chernobyl e Westworld.

O HBO GO é o serviço de streaming da HBO que conta com os principais programas e filmes disponibilizados no canal. A produção original mais conhecida é provavelmente a série Game of Thrones, que pautou várias rodas de conversa ao longo dos últimos anos. Além dela, outras séries exclusivas, como Chernobyl e Westworld, e outras propriedades intelectuais, como filmes e séries de personagens da DC Comics, também podem ser encontradas na plataforma.

A grande vantagem é que os assinantes do canal HBO na TV a cabo já têm acesso automático ao HBO GO, que pode ser acessado pelos navegadores de internet, pelo aplicativo para celular, por algumas centrais multimídia e por TVs smart, além de consoles de videogame. Para quem não é assinante do canal, o preço mensal é único de R$ 34,90. As transmissões têm resolução HD (720p) e são permitidas transmissões em até três telas simultaneamente.

Nos Estados Unidos, a WarnerMedia ainda lançou um novo serviço de streaming, a HBO Max. A nova plataforma conta não apenas com os programas e filmes disponíveis na programação da HBO, mas também outras propriedades da Warner, como produções dos canais TNT e Cartoon Network e séries como The Big Bang Theory e Friends, que saiu da Netflix por lá. O catálogo ainda é ampliado regularmente com produções originais e exclusivas. A HBO Max, porém, não está disponível no Brasil.

Globoplay

Globoplay/Divulgação O Globoplay é a aposta da Globo no setor de streaming com produções próprias e bastante espaço para títulos nacionais

A Globo também não quis ficar de fora da onda do streaming e criou a própria plataforma, o Globoplay. Diferentemente da maioria das outras plataformas, o serviço não traz apenas filmes e séries de sucesso, como também programas da Globo transmitidas normalmente na TV - de novelas a programas jornalísticos. Em algumas regiões do País, é possível inclusive assistir a programação ao vivo, mesmo sem assinar. Já os assinantes têm acesso a esses programas on demand.

A Globo também conta com conteúdo exclusivo para a sua plataforma, com séries originais, como Ilha de Ferro, Aruana e Assédio, e títulos com contrato de exclusividade, como The Head, Patrick Melrose e Operação Berlim. O serviço ainda conta com uma grande seleção de filmes e séries de sucesso no seu catálogo. O grande diferencial é o grande espaço para produções nacionais, mesmo aquelas não produzidas especificamente pela Globo.

A assinatura pode ser mensal, por R$ 22,90, ou anual, que pode ser paga de uma vez ou ser dividida em 12 parcelas mensais por R$ 19,90. Uma assinatura pode ser compartilhada por até cinco pessoas, que podem assistir ao mesmo tempo em dispositivos diferentes. Todos os conteúdos podem ser acessados pelos navegadores de internet e nos aplicativos para celular e TVs smart.

Apple TV+

Apple Todos os donos de aparelhos Apple já têm o aplicativo do Apple TV+ instalado para usar. Serviço custa R$ 9,90 por mês.

A Apple também também entrou na corrida do streaming com seu produto exclusivo, o Apple TV+. Apesar do nome, o serviço não está disponível apenas no dispositivo Apple TV. Todos os iPhones, iPads e Macs também já vêm com a plataforma instalada e ela também pode ser acessada em navegadores de internet, algumas TVs smart e centrais multimídia.

A assinatura custa R$ 9,90 ao mês, mas a Apple concede acesso ilimitado de um ano quando você compra um aparelho novo da empresa. Estudantes que têm a assinatura universitária do Apple Music também ganham acesso gratuito ao Apple TV+. Até cinco pessoas podem ter acesso à assinatura.

Assim como as outras plataformas, o serviço também conta com conteúdos exclusivos e produções originais, inclusive com atrizes e atores famosos. Entre elas estão séries como Em defesa de Jacob, com Chris Evans, See, com Jason Momoa, e The Morning Show, com Jennifer Aniston, e filmes como Boys State, On The Rocks e Greyhound: Na Mira do Inimigo, estrelado por Tom Hanks.

Disney+

Disney Rival da Netflix, Disney+ já conta com 60,5 milhões de assinantes ao redor do mundo

A mais nova entrada desse setor no País será o Disney+, a plataforma da gigante do entretenimento mundial Disney. Apesar de só chegar ao Brasil em novembro, o serviço já está disponível em vários lugares do mundo e dá um gostinho do que os brasileiros podem esperar.

Como o próprio nome já deixa claro, o grande apelo dessa plataforma são as produções da Disney, que incluem não apenas a Walt Disney Animation Studios, como também Pixar, Marvel, Star Wars, Fox, ESPN e National Geographic. Com a chegada do Disney+, inclusive, acaba o contrato de exclusividade temporária que a Disney tinha com a Amazon para disponibilizar os filmes da empresa no Prime Video.

Além dos filmes dessas franquias que já foram lançados no cinema, o Disney+ também terá conteúdo original e exclusivo, como as séries The Mandalorian, que já está disponível no serviço no exterior, e The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye e Loki, programas que ainda serão lançados para expandir o universo cinematográfico da Marvel.

Por enquanto, não há um preço oficial no País, mas usuários que tentaram abrir uma conta com dados do Brasil se depararam com o valor de R$ 28,99. Nos Estados Unidos, o preço da assinatura mensal é de US$ 7 e a anual vale US$ 70.

O Disney+ poderá ser acessado nos navegadores de internet, aplicativos para celular e consoles de videogame. Além disso, a assinatura permite até sete perfis diferentes com quatro pessoas assistindo conteúdos simultaneamente. A assinatura básica também já terá transmissão em resolução 4K.