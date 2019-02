Huawei Detalhe do convite da Huawei indica celular de tela dobrável

2019 deve ser mesmo o ano dos celulares com telas dobráveis. Depois de rumores sobre aparelhos de LG, Motorola e Samsung, agora é a vez da chinesa Huawei insinuar que deve lançar um smartphone de tela flexível. A companhia postou no seu Twitter um convite para o evento que realizará no Mobile World Congress, principal evento de telefonia do mundo que acontece em Barcelona entre os dias 25 e 28 de fevereiro. Nele, é possível há uma imagem do que parece ser a lateral de um dispositivo se dobrando como um livro.

Na mensagem, a companhia pergunta se o leitor está preparado para revelar algo sem precedentes. O evento da Huawei acontece no dia 24 de fevereiro às 11h (horário de Brasília).

Quatro dias antes, no dia 20 de fevereiro, a Samsung deve apresentar o Galaxy S10. Há rumores de que a empresa pode dar mais detalhes sobre o seu celular de tela flexível no mesmo evento - em novembro de 2018, a gigante coreana mostrou um protótipo de tela flexível sem revelar o aparelho. Porém, a agência coreana Yonhap News diz que o aparelho deve ser lançado apenas em março.

Já o Wall Street Journal crava que a Motorola deve trazer de volta à vida o V3, conhecido fora do Brasil como Razr. A nova versão do clássico aparelho, diz o jornal, também deve ter tela flexível. Há rumores de que a LG pode apresentar um celular de tela flexível após apresentar uma TV com tela enrolável na CES em janeiro. Num outro tuíte, com um vídeo que discute os planos para o MWC, a Huawei fala em apresentar o primeiro dispositivo dobrável 5G do mundo.

O primeiro celular de tela dobrável do mundo foi apresentado pela americana Royole em novembro de 2018, mas ele ainda precisa evoluir.